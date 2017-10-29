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Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray'ı misafir ediyor

Süper Lig'de haftanın maçı Karadeniz’de oynanıyor.

29 Ekim 2017 Pazar 19:33
Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray'ı misafir ediyor

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14' Galatasaray'da Badou N'Diaye sol kanattan ilerlemek isteyen N'Doye'ye sert bir müdahelede bulununca sarı kart gördü.

11' Trabzonspor atağa çıkarken Tolga Cigerci topu kazandı sol kanattan sürdüğü topla ceza sahasına giren Tolga yaptığı ortada savunmaya takıldı.

10' Geride kalan 10 dakikada tempo yüksekti. İki takımda istekli oynuyor.

9' Galatasaray sağ kanattan geldi. Feghouli'nin ortasında altı pasa düşen topta Trabzonspor savunması tehlikeyi engelledi.

8' Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta N'Doye kafa vuruşunu yaptı top kaleci Muslera'da kaldı.

7' Trabzonspor tehlikeli olabilecek bir yerden serbest vuruş kullanacak.

5' Selçuk'un savunma arkasına attığı topta Gomis hareketlenemedi top kaleci Onur'da kaldı.

4' Trabzonspor tehlikeli geldi! Kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde Durica'nın şutu üstten dışarı çıktı.

3' Maçın ilk korneri Trabzonspor'un!

2' İlk atak Trabzonspor'dan N'Doye'nin ceza sahası dışından çektiği şut Muslera'da kaldı.

1' Ve maçın hakemi maçı başlatan işareti verdi.

M.Ö.: Trabzonspor: Onur, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Okay, Onazi, Bero, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, N'Doye

M.Ö.: Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Tolga, Feghouli, Gomis

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 19:33
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