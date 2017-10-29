Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 yendi

90+4' Hakem Halis Ozkahya maçı bitiren son düdüğü çaldı.

90+3' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu N'Doye, oyuna giren oyuncu Fabian Castillo.

90+2' Badou N'Diaye, Yusuf Yazıcı'ya sert bir şekilde faul yapınca ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

90' Maç sonuna 4 dakika eklendi.

89' Trabzonspor'da Ogenyi Onazi yerini Hubocan'a bıraktı

87' Rodrigues, yaptığı gol sevincinin ardından sarı kart görüyor.

86' Ceza sahası içinde topla buluşan Garry Rodrigues sert ve düzgün bir vuruşla topa ağlara gönderdi. 2-1

83' Mariano'nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Onur'da kaldı.

82' Galatasaray sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

80' Galatasaray atağında Denayer sağ kanattan ortasını yaptı top kimseye değmeden oyun alanını terketti.

73' Galatasaray'da Tolga Ciğerci'nin yerine Öztekin oyunda.

69' Sağ kanattan topu süren Yusuf , ceza sahası dışından sol köşeye müthiş vurdu. Denayer'e de çarpan top Galatasaray ağlarını sarstı. Şimdi skor 2-0.

66' Trabzonspor seri paslaşmalarla ceza sahasına girmeye çalışırken Denayer topu dışarı gönderdi. Trabzonspor uzun taç atışıyla şansını deneyecek.

62' Kullanılan köşe vuruşunda Eren kafa vuruşunu yaptı top üstten dışarı çıktı.

61' Mariano'nun sağ kanattan ortasında Eren topa hareketlendi ancak Trabzonspor savunması topu kornere gönderdi.

60' Yusuf'un kullandığı serbest vuruş kaleci Fernando Muslera'da kaldı.

59' Trabzonspor atağında Yazıcı, Tolga Ciğerci'den sıyrılmak üzereyken yerde kaldı. Serbest vuruş.

58' Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Dame N'Doye'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

57' Trabzonspor'da Bero yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.

53' Diğer değişiklikte de Selçuk İnan çıktı yerine Garry Rodrigues girdi.

49' Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği birden Bafétimbi Gomis yerini Eren'e bıraktı.

49' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Yusuf Yazıcı geçti. Yusuf Yazıcı'nın ortası ile arka direkte buluşan Uğur Demirok'un kafa vuruşu kaleci Muslera'dan döndü. Dönen topla altıpas içinde buluşan Dame N'Doye'nin gelişine çektiği şut Galatasaray ağlarıyla buluşuyor. Skor şimdi 1-0.

46' Hakem işareti verdi ve ikinci yarıya Trabzonspor başladı.

45+3' Hakem Ozkahya ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45' Maçın hakemi Ozkahya saha kenarındaki 4. Hakeme 1. Devre sonuna 3 dk. ekleneceğini gösterdi.

44' Hakem Özkahya, Olcay Şahan ve Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi!

42' Bir anda ortalık karıştı! Oyuncular birbirine girdi. Olcay ve N'Diaye yerde kaldı.

38' Galatasaray sağ kanadı kullanmaya devam ediyor. Sofiane Feghouli'nin ortasında savunma topu kaleciye teslim etti.

37' Trabzonspor atağında Yokuşlu sol çaprazdan şutunu çekti top üstten dışarı çıktı.

36' Kullanılan serbest vuruşta Trabzonspor oyuncuları topu karşıladı.

35' Galatasaray tehlikeli olabilecek bir yerden serbest vuruş kullanıyor.

34' Trabzonspor atağında Ogenyi Onazi savunma arkasına ara topu atmak istedi ancak topu şiddetini ayarlayamayınca tehlikeli olabilecek bir atak başlamadan sona erdi.

32' Fernando sekerek kenara alındı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

30' Matus Bero, Fernando'ya kontrolsüz bir şekilde müdahele edince Fernando yerde kaldı. Sağlık görevlileri saha içine girdi.

28' Bu pozisyon sonrası hakeme itirazlarda bulunan Fernando Muslera sarı kart gördü.

27' Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı uzun taçta Muslera boşa çıktı. Oluşan karambolde önünde kalan topa düzgün bir vuruş yapamayan Akbaş topu boş kaleye gönderemedi. Aut.

25' Trabzonspor baskısını artırdı. Galatasaray savunmadan çıkarken top kaybı yaşıyor.

23' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Kullanılan köşe vuruşunda Yokuşlu sert bir kafa vuruşu yaptı top direğin hemen yanından auta çıktı.

22' Bero'nun sağ kanattan ortası Galatasaray savunmasından kornere çıktı.

20' Tolga Trabzonspor savunmasının arkasına güzel bir pas attı topla buluşan Gomis ceza sahası içinde istediği pozisyonu bulamayınca savunma tehlikeyi önledi.

18' Galatasaray tehlikeli geldi. N'Diaye'nin pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Mariano topu yerden içeri kesti ancak top kaleci Onur'da kaldı.

16' Galatasaray savunmasının yaptığı hatayı değerlendirmek isteyen Bero topa hareketlendi ancak kaleci Fernando Muslera hızlı davrandı ve tehlikeyi önledi.

14' Galatasaray'da Badou N'Diaye sol kanattan ilerlemek isteyen N'Doye'ye sert bir müdahelede bulununca sarı kart gördü.

11' Trabzonspor atağa çıkarken Tolga Cigerci topu kazandı sol kanattan sürdüğü topla ceza sahasına giren Tolga yaptığı ortada savunmaya takıldı.

10' Geride kalan 10 dakikada tempo yüksekti. İki takımda istekli oynuyor.

9' Galatasaray sağ kanattan geldi. Feghouli'nin ortasında altı pasa düşen topta Trabzonspor savunması tehlikeyi engelledi.

8' Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta N'Doye kafa vuruşunu yaptı top kaleci Muslera'da kaldı.

7' Trabzonspor tehlikeli olabilecek bir yerden serbest vuruş kullanacak.

5' Selçuk'un savunma arkasına attığı topta Gomis hareketlenemedi top kaleci Onur'da kaldı.

4' Trabzonspor tehlikeli geldi! Kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde Durica'nın şutu üstten dışarı çıktı.

3' Maçın ilk korneri Trabzonspor'un!

2' İlk atak Trabzonspor'dan N'Doye'nin ceza sahası dışından çektiği şut Muslera'da kaldı.

1' Ve maçın hakemi maçı başlatan işareti verdi.

M.Ö.: Trabzonspor: Onur, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Okay, Onazi, Bero, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, N'Doye

M.Ö.: Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Tolga, Feghouli, Gomis