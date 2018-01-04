Süper Lig'de sürpriz transfer! Yatabare...

Süper Lig takımlarından Konyaspor, Karabüspor'dan Yatabare ile anlaşmaya vardı. Yatabare, cuma günü Konya'ya giderek resmi sözleşmenin altına imza atacak.



Ligin ilk yarısı istediği başırı yakalayamayan Atiker Konyasyor, ara transefer dönemini iyi değerlendirmek isterken, özellikle Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan forvet oyuncu Mustafa Pektemek ve genç kanat oyuncusu Orkan Çınar'ı renklerine bağlamak istediği belirtildi.