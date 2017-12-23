Süper Lig'de Sivasspor Beşiktaş'ı 2-1 yendi

90+3' Maçın hakemi oyunu bitiren düdüğü çaldı.

90' Sivasspor'da Emre Kılınç çıktı yerine Hakan Bilgiç girdi.

90' Maçın sonuna 3 dakika eklendi.

87' Sağ kanattan gelen ortaya Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı top kaleci Tolgahan'da kaldı.

83' Sivasspor'un kullandığı kornerde oluşan karambolde oyuna sonradan giren Cyriac topu tamamladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

80' Beşiktaş'ta Quaresma yerini Lens'e bıraktı.

78' Sivasspor etkili geldi! Sol kanattan gelen topa Cyriac vuruşunu yaptı ancak top kaleye paralel gitti ve savunma topu uzaklaştırdı.

77' Kullanılan serbest vuruşta kaleci Fabri çıkarak topun sahibi oldu.

76' Sivasspor tehlikeli sayılabilecek bir noktandan serbest vuruş kazandı.

74' Adriano'nun sol kanattan ortasında Cenk Tosun istediği şekilde kafa vuruşu yapamayınca top yandan dışarı çıktı.

70' Sivasspor'un ani atağında Emre topla ilerledi ve şutunu çekti top kaleci Fabri'de kaldı.

69' Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu.

67' Sivasspor'da Bifouma çıkarken yerine Cyriac oyuna dahil oldu.

66' Sivasspor gole yaklaştı! Kone'nin sol çaprazdan şutunda top kaleci Fabri'den sekerek kale çizgisine paralel gitti ve savunma topu uzaklaştırdı.

65' Beşiktaş baskıyı artırdı! Sağ kanattan gelen ortaya Atiba kafa vuruşunu yaptı top yandan dışarı çıktı.

62' Beşiktaş etkili geldi. Babel'in yaptığı ortada Talisca'nın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı!

61' Sivasspor'da Rybalka yerini Mert'e bıraktı.

60' Babel uzaklardan şansını denedi top yandan dışarı çıktı.

59' Kullanılan köşe vuruşunda hava topu mücadelesine çıkan Babel rakibine faul yaptı.

58' Quaresma'nın sağ kanattan ortası Sivasspor savunmasına çarparak kornere çıktı

56' Cenk Tosun ceza yayı üstünde topla buluştu. Önünü boşaltarak çektiği şutu kaleci Tolgahan soluna yatak kontrol etti.

54' Sivasspor gole yaklaştı! Rybalka'nın uzaktan şutu direğe çarparak yandan dışarı çıktı.

52' Medel'in pasında Talisca ceza alanı içinde vurdu, Tolgahan ağlara giden topu iki hamlede kurtardı.

49' Quaresma'nın sağdan ortasında Tosic arka direkte kafayı vurdu, top auta gitti.

46' Beşiktaş'ta Negredo kenara geldi, Cenk Tosun oyunda

46' İkinci yarı başladı

45+1' İlk yarı bitti. 1-1

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

44' Quaresma sağdan köşe vuruşunu kullandı, Pepe hava topunda rakibine faul yaptı.

43' Quaresma'nın sağdan ortasında Negredo kafayı vurdu, Tolgahan topu çizgide kornere çeldi.

42' Bjarsmyr'in sağ çaprazdan vuruşunda Tosic topu uzaklaştırdı.

39' Talisca frikiği kullandı, Tolgahan topu köşeden çıkardı.

38' Talisca yerde kaldı, Beşiktaş ceza alanı dışında serbest vuruş kazandı.

36' Sivasspor tehlikeli geldi. Bifouma sağdan yerden gönderdi, Emre sol ayağıyla vurdu, top az farkla dışarı gitti.

31' Beraberlik golünün ardından topun kontrolü yine Beşiktaş'ta. Ancak konuk ekip ilk bölümdeki temposunu biraz düşürdü.

26' GOL! Negredo penaltıyı gole çevirdi! Skor 1-1

24' Beşiktaş penaltı kazandı!

22' Quaresma soldan köşe vuruşunu kullandı, Tosic arka direkte kafayı vurdu top auta gitti.

21' Kartal tehlikeli geldi. Ceza alanında önce Negredo ardından Quaresma topu önünde buldu ancak kaleye gönderemediler topu. Ardından Quaresm

19' Quaresma'nın soldan ortasında Tolgahan topu kontrol etti.

16' Bifouma'nın sağdan ortasında Kone kafayı vurdu, top dışarı gitti.

12' Maç tempolu devam ediyor. Erken gol yiyen Beşiktaş beraberliği arıyor...

10' Quaresma soldan köşe vuruşunu kullandı, önce Talisca ardından Babel'in vuruşunu çizgide Ziya çıkardı.

9' Babel'in soldan ortasında savunmaya çarpan top kornere gitti.

5' GOL! Rybalka attı! Sivasspor önde! Ceza alanı dışından gelen şutu Fabri sektirdi, Rybalka takip edip topu ağlara gönderdi.

5' Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Pepe arka direkte kafayla topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havada. Gol iptal

4' Taliscaorta alandan ilerlerken yerde kaldı. Karar faul.

3' Quaresma soldan korneri kullandı, Bifouma topu kafayla uzaklaştırdı.

2' Babel soldan ceza alanına girdi, sıfıra inerken ortasında savunma topu kornere yolladı.

1' Maçın hakemi oyunu başlatan işareti verdi.

Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Ndinga, Hakan, Mert, Bifouma, Emre, Kone

Beşiktaş: Fabricio, Pepe, Tosiç, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo