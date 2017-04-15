''Süper Lig'de oynamaktan çok mutluyum''

Sakatlığının ardından çıktığı son 4 lig maçında 3 gol atan Osmanlıspor'un Nijeryalı milli futbolcusu Aminu Umar, AA muhabirine, performansı, Süper Lig ve kariyer planlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Futbol kariyerini 4 yıldır Türkiye'de sürdüren 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig'in kendi oyun tarzına uygun bir lig olduğunu vurguladı.

Türkiye'de ilk olarak Samsunspor'da forma giyen ve Osmanlıspor'da 3. sezonunu geçiren Umar, Süper Lig'e ilişkin şunları kaydetti:

"Süper Lig'de oynayan gerçekten çok iyi oyuncular var. Adebayor, Sneijder, Podolski, Van Persie, Quaresma... Bu oyuncular Süper Lig'e kalite katıyor. Süper Lig'de oynamaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Hatta şunu söylemek isterim; boş alan bulup, çılgınca şeyler yapmak için fırsatım oluyor. Bunun için de takım arkadaşlarıma böyle boş alanlar oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Türkiye'de olmaktan, Osmanlıspor'da forma giymekten, Süper Lig'de oynamaktan memnunum."

Uzun bir aranın ardından 24. haftada oynanan Bursaspor maçıyla yeniden formasına kavuşan Nijeryalı oyuncu, kendisini iyi hissettiğini dile getirdi.

Umar, sakatlık nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini belirterek, "Takım da iyi değildi. Onların arasında olmayı, takımıma yardım etmeyi çok istedim. O yüzden çok çalıştım. Gerçekten muhteşem bir şey oldu. Sakatlıktan çıktım ve goller attım. Zor günler geçirdim ama dönüşüm iyi oldu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA