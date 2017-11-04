Süper Lig'de Osmanlıspor, Fenerbahçe'yle berabere kaldı
Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.04 Kasım 2017 Cumartesi 19:32
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90+4' Ve maç bitti! 1-1
90' Maçın sonuna 4 dakika eklendi.
89' Pinto'nun soldan ortasında arka direğe seken topu Aminu boş kaleye yolladı.1-1
88' Oyunu yavaşlatan Volkan Demirel sarı kart gördü.
88' Savunma arkasına sarkan Aminu için ofsayt bayrağı havada. Osmanlıspor gol arıyor...
85' Sağdan gelen ortaya Numan Cürüksu iyi yükseldi ve kafayı vurdu, top direğe çarpıp auta çıktı.
84' Musa sağ çizgide ilerlerken Ozan Tufan onu faulle durdurdu. Köşe gönderinin yanından ev sahibi frikik kullanacak.
80' Pinto'yu orta alanda faulle durduran Roman Neustadter sarı kart gördü.
78' Janssen'in uzaktan şutunu Hakan köşeden çıkardı.
76' Osmanlıspor'da Josue kenara geldi, Özer Hurmacı oyunda
74' Alper sağdan köşe vuruşunu kullandı, savunma topu karşıladı.
71' Osmanlıspor'da Adrien Regattin kenara geldi, Doukhara oyunda
68' Pinto'yu solda faulle durduran Şener Özbayrakli sarı kart gördü.
67' Regattin'in uzaktan şutu Demirel'de kaldı.
64' Bu kez Osmanlıspor etkili geldi, Serdar'ın soldan çıkardığı topa Josue ceza alanı dışından sert vurdu, top az farkla dışarı gitti.
63' Fenerbahçe gole yaklaştı! Vincent Janssen'in pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Alper'in şutunu Hakan çıkardı.
60' İkinci yarıda tempo düşük devam ediyor...
57' Aminu'ya orta alanda faul yapan Luís Neto da sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
56' Fenerbahçe etkili geldi. Ceza alanı dışına açılan topa Dirar sert vurdu, Hakan Arıkan iyi bir kurtarış yaptı.
51' Regattin'a sert bir faul yapan Potuk sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
48' Regattin'in Aminu'ya yüksek gönderdiği top Volkan'da kaldı.
46' Maçta 2. devre başladı.
45+2' Ve ilk yarı sona erdi.
45+2' Josue'nin kullandığı köşe vuruşunu Ozan Tufan uzaklaştırdı.
45+1' Vrsajevic sağdan bindirdi, Hasan Ali'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.
45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.
43' Giuliano'nun kullandığı köşe vuruşu doğrudan dışarı çıktı.
42' Ceza alanı solunda topla buluşan Janssen'in şutu Numan'a çarpıp kornere çıktı.
41' Serdar'ın soldan kullandığı köşe vuruşunu Luís Neto uzaklaştırdı.
40' Adrien Regattin'in soldan ortasına Dirar ayak koydu. Korner.
39' Pinto'nun uzaktan şutu üstten dışarı çıktı.
36' Fenerbahçe'den bir zorunlu değişiklik daha! Sakatlanan Mauricio Isla yerini Şener'e bıraktı.
32' Adrien Regattin sağ çaprazdan orta-şut karışımı bir top kesti. Top direği sıyırıp auta gitti.
30' Alper'in sağdan kullandığı köşe vuruşunu Raheem Lawal uzaklaştırdı.
29' Alper'in pasında sağdan çizgiye inen Nabil Dirar'ın ortasını Maxsö kornere yolladı.
28' Osmanlıspor bu bölümde Fenerbahçe'yi baskı altına aldı
27' Regattin'in ceza alanı dışından şutunu Volkan Demirel kontrol etti.
26' Osmanlıspor gole çok yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Aminu Umar karşı karşıya pozisyonda Volkan Demirel'e nişan aldı.
25' Josue'nin uzaktan şutu ofsayt durumundaki Aminu Umar'a çarptı. Bayrak havada.
23' Aminu Umar ile Isla'nın pozisyonuna penaltı itirazı yapan Josue sarı kart gördü.
23' Regattin'in ara pasına Aminu Umar hareketlendi, Isla son anda topu kornere bıraktı.
22' Serdar sağdan kesti, Isla ters kademeye girip topu dışarı yolladı.
21' Orta alanda Alper Potuk'u arkadan çeken Avdija Vrsajevic sarı kart gördü.
20' Lawal'in pasında Aminu bir anda Volkan'la karşı karşıya kaldı. Volkan Demirel ceza alanı dışında topu son anda uzaklaştırdı.
19' Vincent Janssen'in pasında ceza alanı solundan çizgiye inen Alper'in ortası ters kanatta etkisini yitirdi.
16' Josue'nin ceza alanına gönderdiği topu Volkan kontrol etti.
15' Isla'nın uzun pasında Vincent Janssen ceza alanında topla buluşmak isterken rakibine faul yaptı.
14' Giuliano'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunu savunma engelledi.
13' Dirar'ın pasında Giuliano sağ çaprazdan şut denedi. Tiago Pinto'ya çarpan top kornere gitti.
10' Fenerbahçe'de sakatlanan Valbuena kenara geliyor, Alper oyunda
9' Avdija Vrsajevic'in sağdan ortasında Neto topu kafayla karşıladı.
7' Tufan'ın güzel pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Giuliano sağına çekip yerden vurdu, top köşeden ağlarla buluştu. 0-1
7' Valbuena soldan köşe vuruşunu kullandı. Vincent Janssen topu kontrol edip dönerek vurmak istedi, savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
6' Ali'nin soldan ortasında Numan topu kornere yolladı.
2' Adrien Regattin'in uzun pasında Josef araya girdi ve topu takımına kazandırdı.
1' Maçın hakemi ilk işareti veriyor ve maç başladı.
OSMANLISPOR: Hakan, Numan, Maxsö, Vrsajevic, Pinto, Lawal, Musa, Josue, Regattin, Serdar, Umar
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz
FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Isla, Ozan, Josef, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman