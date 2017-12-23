Süper Lig'de Konyaspor Fenerbahçe ile berabere kaldı

90' Maçın hakemi oyunu bitiren işareti veriyor.

90' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Fernandao'nun vuruşunu Serkan çıkardı.

90' DİREK! Alper'in sağdan ortasında Fernandao'nun ön direkte vuruşu direkten döndü.

90' Maçın sonuna 4 dakika eklendi

88' Giuliano'nun ortasında Fernandao'nun kafa vuruşu Serkan'da kaldı.

85' Fenerbahçe'de Isla çıktı Fernandao oyunda

84' Konyaspor gole yaklaştı! Manyama'nın kafa vuruşu direkten döndü! Devamında Fofana'nın vuruşu üstten dışarı gitti.

83' Fofana F.Bahçe ceza alanı sol çaprazında yerde kaldı. Karar faul.

82' Orta alanda atağa çıkan Valbuena'ya arkadan sert giren Manyama sarı kart gördü.

81' Konyaspor'da Jonsson kenara geldi, Manyama oyunda

80' Dirar'ın pasında Velbuena kaleyi düşündü, top Serkan'da kaldı.

77' Soldado'nun pasında Alper savunma arkasına hareketlenip dar açıdan topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada. Fırat Aydınus vuruştan önce düdüğünü çalmıştı.

75' Mehmet Topal'a arkadan faul yapan Vedat sarı kart gördü.

71' Fenerbahçe gole yaklaştı! Alper Potuk'un ceza alanı içinden şutunda Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

69' GOL! Mehmet Topal attı! Skor şimdi 1-1 Valbuena soldan köşe vuruşu kullandı. İyi yükselen Mehmet kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

68' Fenerbahçe'de Aatif kenara geldi, Alper Potuk oyunda

67' Fenerbahçe gole yaklaştı! Aatif sağdan ortaladı, Soldado kafayı vurdu, Serkan köşeden müthiş çıkardı topu.

63' Golü yiyen Fenerbahçe hücumda biraz daha hareketlendi

58' GOL! Ömer Ali Şahiner attı! Konyaspor önde! Isla'nın hatalı geri pasında araya giren Ömer Ali sol çaprazdan topu sürükleyip dar açıdan vurdu ve topu ağlara gönderdi!

55' Aatif hızlı atağa çıkarken Ferhat onu arkadan faulle durdurdu. Sarı kart Ferhat Öztorun

54' Konyaspor tehlikeli geldi. Skubic sağdan ortaladı, Ömer Ali'nin kafa vuruşu kale sahasındaki Milosevic'e çarptı ancak önünde kalmadı. Savunma topu uzaklaştırdı.

53' Vedat frikikte topu ceza alanına gönderdi, Soldado arka direkte topu uzaklaştırdı.

52' Rakip yarı alanda pres yapan Ömer Ali sol çizgide topu kaptı ve yerde kaldı. Karar faul. Konyaspor kullanacak.

50' Orta alanda ikili mücadeleye giren Mehmet Topal ve Bourabia sakatlık geçirmişti. Tedavi sonrası iki oyuncu da maça devam ediyor...

46' Fenerbahçe'de Oğuz Kağan kenara geldi, Soldado oyunda

46' Hakem ikinci yarıyı başlattı

45' Maçın hakemi ilk yarıyı bitirdi. 0 - 0

43' Konyaspor etkili geldi. Milosevic ceza alanı dışından kaleyi denedi. Top Volkan'da kaldı.

40' Valbuena'nın ortasında top ceza alanı dışına çıktı. O noktada bulunan Oğuz Kağan'ın gelişine şutu farklı şekilde auta gitti.

34' Valbuena sağdan korneri ceza alanı dışına kullandı. Topu kontrol eden Isla şut denedi. Serkan topu iki hamlede kurtardı.

32' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Valbuena'nın ara pasında Aatif kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Serkan topu kornere çeldi.

26' Fenerbahçe gole yaklaştı! Valbuena sağ çizgiden içeri çevirdi, Giuliano kale sahasında topa dokunamadı.

23' Valbuena'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda yine Filipovic topu uzaklaştırdı.

22' Hasan Ali'nin soldan ortasında Filipovic kafayla topu kornere gönderdi.

18' Ferhat Öztorun sağdan serbest vuruşu kullandı, top Volkan Demirel'de kaldı.

13' Valbuena sağ kanatta çalımlarla ceza alanına girmek istedi, Jonsson geldi ve topu kazandı.

10' Vedat sağdan korneri kullandı, Ali Turan yükseldi kafayı vurdu ancak top dışarı gitti.

8' Konyaspor gole yaklaştı! Sağdan Skubic'in ortasında ön direkte Milosevic vurdu, Volkan Demirel son anda topu kornere çeldi.

3' Bourabia'nın sağdan ortasında Milosevic'e giden topu Volkan yumruklarıyla uzaklaştırdı.

1' Maçın hakemi oyunu başlattı.

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Filipovic, Ferhat, Jonsson, Moke, Ömer Ali, Mehdi, Milosevic, Ezekiel

Fenerbahçe: Volkan, Dirar, İsla, Neto, İsmail, Josef, M.Topal, Aatif, Giuliano, Valbuena, Soldado