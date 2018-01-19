Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor
Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.19 Ocak 2018 Cuma 18:31
Ligin 18. haftasındaki Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor müsabakası, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Olivier Veigneau'nun tedavisi sürüyor.
Bu müsabaka öncesi 19 puanlı Kasımpaşa 11., 18 puanlı Aytemiz Alanyaspor ise 13. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısındaki müsabakayı Kasımpaşa, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.