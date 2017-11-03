Süper Lig'de Galatasaray, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.03 Kasım 2017 Cuma 20:03
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38' Sağdan gelen ortada Serdar kafayı vurdu, top Muslera'da kaldı.
34' Rakip ceza alanı çevresinde pres yapan Tolga topu kazandı ancak faul düdüğü var.
29' Galatasaray gole yaklaştı! Younès Belhanda'nın ortasında Maicon'un kafa vuruşu direkten dışarı gitti.
27' Younès Belhanda soldan korneri kullandı, ön direkte seken topu Muriqi uzaklaştırdı
26' Garry Rodrigues duvar paslarıyla ceza yayına kadar geldi. Şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
24' Younès Belhanda'nın ceza alanına kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı, dönen topa Rodrigues vurdu. Aut.
21' Gençlerbirliği gole yaklaştı! Sergey Politevich'in soldan ortasında Muriqi topu kontrol edip dönerek vuruşunu yaptı, Muslera golü önledi.
20' Galatasaray hızlı çıktı! Mariano'nun sağdan ortasında Bafétimbi Gomis'ten önce Politevich topu uzaklaştırdı.
18' İlhan bu kez soldan ortaladı, Fernando topu kafayla uzaklaştırdı. Devamında Diallo, önünde kalan topu kaleye yolladı. Aut
17' Serdar Özkan soldan korneri kullandı, ön direkte Rodrigues topu karşıladı.
17' Çiftçi'nin soldan ortası Maicon'a çarpıp kornere gitti.
16' Khalili'nin soldan ortasında Aleksandar Scekic kafayı vurdu, top Muslera'da kaldı.
14' Serdar sol kanatta etkili oldu, ortasında Serdar topu uzaklaştırdı.
10' Belhanda sağdan korneri kullandı, Ahmet İlhan topu uzaklaştırdı.
9' Galatasaray 2. gole yaklaştı! Tolga ceza alanı dışından vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti. Hakem kalecinin de müdahalesi olduğunu işaret etti.Korner.
7' GOL! Mariano attı! Galatasaray 1-0 önde. Ceza alanı önünde topla buluşan Bafétimbi Gomis sağdan ceza alanına giren Mariano'yu gördü, Mariano direk dibine yerden vurdu ve topu ağlara yolladı.
4' Maicon'un uzun pasını Eren Derdiyok, Gomis'e indirmek istedi. Top hızlı. Aut.
3' Younès Belhanda orta alanda ilerlerken faulle durduruldu.
1' Maçı yöneten hakem ilk işaretini veriyor.
M.Ö.: Galatasaray ilk 11: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Denayer, Fernando, Tolga, Belhanda, Garry Rodrigues, Eren, Gomis
M.Ö.: Gençlerbirliği ilk 11: Hopf, Ahmet, Uğur, Politevich, Claro, Diallo, Scekic, Ahmet İlhan, Serdar, Khalili, Muriqi