Süper Lig'de Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı.03 Kasım 2017 Cuma 20:03
90+2' Maçı bitiren işareti verdi hakem
90' Maçın sonuna 2 dakika eklendi
90' Oğuz'un kullandığı frikikte top dışarı gitti.
89' Galatasaray'da Serdar sarı kart gördü ve Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
84' GOL! Gençlerbirliği skoru 5-1'e getirdi! Sağdan kullanılan kornerde iyi yükselen Scekic'in kafa vuruşu ağlara gitti.
82' Galatasaray'da Tolga kenara geldi, Koray Günter oyunda
81' GOL! Penaltıyı Gomis gole çevirdi!
81' PENALTI! Galatasaray kullanacak.
78' Mariano'nun pasını ceza alanı yakınında önüne alan Selçuk'un şutu kaleci Hopf'ta kaldı.
77' Selçuk'un pasında Rodrigues topu çekip vurmak istedi, savunma araya girdi.
74' Latovlevici soldan ortaladı, Tolga'nın kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.
73' Selçuk sağdan ceza alanına ortaladı, Eren'in kafa vuruşunu Hopf çizgide çıkardı, dönen topa Tolga iyi vuramadı.
72' Sağ çizgide Rodrigues'e faul yapan Sergey Politevich sarı kart gördü.
70' Aleksandar Scekic ile mücadeleye giren Denayer sakatlık geçirdi. Tedavisi yapılıyor.
69' Younès Belhanda serbst vuruşu tehlikeli noktaya kesti, Gomis'ten önce kaleci Hopf çıktı ve aldı topu.
68' Younès Belhanda hızlı atakta Issah'ın hamlesiyle yerde kaldı. Issah sarı kart gördü.
67' Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Duruer soldan sıfıra indi, içeri çevirdiği topa Ahmet İlhan iyi vuramadı.
65' 4-0 sonrası Galatasaray vites düşürdü. Maçta tempo düşük seyrediyor...
64' Gençlerbirliği'nde Khalili'nin yerine Issah oyunda
61' Bafétimbi Gomis'in pasında Tolga Ciğerci ceza yayından vurdu, top üstten auta gitti.
56' Galatasaray'da Iasmin Latovletici oyunda Maicon kenara geldi
53' Galatasaray'da Fernando kenara geliyor, Selçuk oyunda
50' GOL! 4 oldu Ciğerci! Sağdan sıfıra inen Eren içeri çevirdi, Tolga Ciğerci'nin vuruşu ağlara gitti. 4-0
49' Galatasaray 4. gole çok yaklaştı! Eren'in pasında Gomis'in şutunu kaleci Hopf çıkardı.
47' GOL! Bafétimbi Gomis attı! Ceza alanına sağdan giren Belhanda içeri çevirdi, Gomis topu ağlara yolladı. 3-0
46' Ve ikinci yarıya Gençlerbirliği başladı
45' Hakem ilk yarıyı bitiriyor.
44' Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Maicon iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Kaleci Hopf boşa çıkınca top ağlara gitti. 2-0
41' Abdul Khalili'nin ortasında Claro'nun kafa vuruşu dışarı gitti.
38' Sağdan gelen ortada Serdar kafayı vurdu, top Muslera'da kaldı.
34' Rakip ceza alanı çevresinde pres yapan Tolga topu kazandı ancak faul düdüğü var.
29' Galatasaray gole yaklaştı! Younès Belhanda'nın ortasında Maicon'un kafa vuruşu direkten dışarı gitti.
27' Younès Belhanda soldan korneri kullandı, ön direkte seken topu Muriqi uzaklaştırdı
26' Garry Rodrigues duvar paslarıyla ceza yayına kadar geldi. Şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
24' Younès Belhanda'nın ceza alanına kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı, dönen topa Rodrigues vurdu. Aut.
21' Gençlerbirliği gole yaklaştı! Sergey Politevich'in soldan ortasında Muriqi topu kontrol edip dönerek vuruşunu yaptı, Muslera golü önledi.
20' Galatasaray hızlı çıktı! Mariano'nun sağdan ortasında Bafétimbi Gomis'ten önce Politevich topu uzaklaştırdı.
18' İlhan bu kez soldan ortaladı, Fernando topu kafayla uzaklaştırdı. Devamında Diallo, önünde kalan topu kaleye yolladı. Aut
17' Serdar Özkan soldan korneri kullandı, ön direkte Rodrigues topu karşıladı.
17' Çiftçi'nin soldan ortası Maicon'a çarpıp kornere gitti.
16' Khalili'nin soldan ortasında Aleksandar Scekic kafayı vurdu, top Muslera'da kaldı.
14' Serdar sol kanatta etkili oldu, ortasında Serdar topu uzaklaştırdı.
10' Belhanda sağdan korneri kullandı, Ahmet İlhan topu uzaklaştırdı.
9' Galatasaray 2. gole yaklaştı! Tolga ceza alanı dışından vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti. Hakem kalecinin de müdahalesi olduğunu işaret etti.Korner.
7' GOL! Mariano attı! Galatasaray 1-0 önde. Ceza alanı önünde topla buluşan Bafétimbi Gomis sağdan ceza alanına giren Mariano'yu gördü, Mariano direk dibine yerden vurdu ve topu ağlara yolladı.
4' Maicon'un uzun pasını Eren Derdiyok, Gomis'e indirmek istedi. Top hızlı. Aut.
3' Younès Belhanda orta alanda ilerlerken faulle durduruldu.
1' Maçı yöneten hakem ilk işaretini veriyor.
M.Ö.: Galatasaray ilk 11: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Denayer, Fernando, Tolga, Belhanda, Garry Rodrigues, Eren, Gomis
M.Ö.: Gençlerbirliği ilk 11: Hopf, Ahmet, Uğur, Politevich, Claro, Diallo, Scekic, Ahmet İlhan, Serdar, Khalili, Muriqi