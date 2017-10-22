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Süper Lig'de Galatasaray Fenerbahçe ile berabere kaldı

Derbide Galatasaray Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

22 Ekim 2017 Pazar 19:32
Süper Lig'de Galatasaray Fenerbahçe ile berabere kaldı

Ve derbi bitti! maç 0-0 bitti

90' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği Ozan kenara geldi, Aatif oyunda

90' Galatasaraylı Badou Ndiaye sakatlandı, sağlık görevlileri oyun alanında

90' Ndiaye yeniden oyunda. Maçta tempo düşük. İki takım da beraberliği kabullenmiş gibi...

90' Giuliano'nun Isla'ya pasında top hızlı. Taç

90' Galatasaray'da oyuncu değişikliği Feghouli kenara geldi, Ahmet Çalık oyunda

89' Hasan Ali'nin ortasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

87' Dirar'ın sağdan ortasını Denayer kesti.

85' Feghouli'nin soldan ortası Kameni'de kaldı

83' 1 oyuncu fazla oynayan Fenerbahçe rakibini kendi sahasına kilitledi.

80' Galatasaray'da oyuncu değişikliği Gomis kenara geliyor, Eren oyunda

79' Fenerbahçe korneri istediği gibi kullanamadı. Top Galatasaray'da

79' Isla'nın sağdan ortasında Denayer topu kafayla kornere yolladı.

77' Ndiaye'yi arkadan çeken Alper sarı kart gördü.

76' Isla'nın sağdan ortasında Fernando'ya çarpan top kornere çıktı.

73' KIRMIZI KART! Ceza alanı içinde hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan Belhanda ikinci sarıdan kırmızı kartı gören oyuncu oldu.

72' Fenerbahçe'de Janssen kenara geldi, Soldado oyuna giren isim

71' Fenerbahçe'de Valbuena kenara geliyor, Alper Potuk oyuna dahil oldu

69' Feghouli'nin sağdan doldurduğu topa Maicon kafayı vurdu, top auta çıktı.

68' Belhanda'nın pasında Latovlevici ortaladı, Dirar topu kafayla uzaklaştırmayı başardı.

67' Tolga  soldan bindirdi ve takımına korner kazandırdı.

63' Derbi şu anlarda orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor. Faul düdükleriyle sıklıkla duruyor.

60' Maçın kısa süreli durmasının ardından oyun devam ediyor.

59' Tribünden sahaya atılan yabancı maddelerden biri yardımcı hakem Ongun'a isabet etti.

58' Feghouli ceza alanına girerken Neto'nun müdahalesi sonrası penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi. Galatasaray taraftarı tepkili

56' Belhanda sağdan köşe vuruşu kullandı, Denayer'in kafa vuruşu etkisiz. Kameni topu kazandı.

54' Valbuena'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta top Fernando Muslera'da kaldı.

53' Orta alanda Mauricio Isla'ya sert giren Fernando sarı kart gördü.

51' Feghouli'nin sağdan ortasında Gomis'e gelen topu Neto son anda engelledi.

50' Belhanda'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Bafétimbi Gomis'in kafa vuruşu dışarı gitti.

49' Fenerbahçe kalesinde tehlikeli atak! Ceza alanında kafalardan seken topu Tolga kasasıyla kaleye yolladı. Kameni direk dibinde topu kornere tokatladı.

48' Latovlevici'nin soldan Gomis'e ortasını Neustadter kafayla karşıladı. Dönen topu Ndiaye gelişine kaleye yolladı. Top üstten sahayı terketti.

47' Latovlevici'nin riskli geri pasında Muslera topu oyun alanında tutamayıp kornere gönderdi.

47' Valbuena'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Maicon topu kafayla uzaklaştırdı.

46' İkinci yarı başladı.

45+1' Ve maçın hakemi ilk yarıyı bitiren işareti verdi

45' Belhanda'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Maicon'un kafa vuruşu zayıf kaldı. Top Carlos Kameni'ye geldi.

45' Tolga Cigerci sağdan bindirdi, Neustadter topu kornere yolladı. İlk yarıda son şans...

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ek süre eklendi.

44' Orta alanda Feghouli'ye arkadan faul yapan Luís Neto sarı kart gördü.

43' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Janssen kale sahası solunda boş durumda vurdu, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

42' Hasan Ali'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Iasmin Latovlevici topu ön direkte uzaklaştırdı.

41' Dirar'ın sağdan ortasında Jason Denayer'e çarpan top kornere gitti.

40' Galatasaray kalesinde tehlike. Giuliano ile duvar pası yapan Janssen'in ceza alnı içinden şutu üstten dışarı gitti.

39' Ozan Tufan uzaktan kaleyi denedi, top çizgiden dışarı çıktı.

36' Vincent Janssen solda boş kaldı, ceza alanına girip ortaladı, Latovlevici topu uzaklaştırdı.

34' Orta alanda Josef'e faul yapan Younès Belhanda, düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart gördü.

33' Belhanda korneri sağdan kullandı, Maicon'un kafa vuruşu topu auta gönderdi.

32' Belhanda soldan kullandı, Kameni topu dışarı çeldi. Ters taraftan korner kullanacak ev sahibi.

31' Belhanda'ya sert faul yapan Neustadter sarı kart gördü.

31' Fenerbahçe savunmasına pres yapan Belhanda topu kazandı. Roman Neustadter ona faul yaptı. Galatasaray soldan serbest vuruş kullanacak.

30' Maicon'un sağdan ortasında Belhanda ön direkte vurdu, top dışarı gitti.

27' Galatasaray tehlikeli geldi. Bafétimbi Gomis ceza alanına girmek isterken top boşta kaldı. Feghouli'nin sola pasında Tolga çaprazdan kaleyi denedi. Şut etkisiz. Carlos Kameni'de kaldı top.

24' Hızlı çıkan Fenerbahçe'de orta alanı geçen Janssen'i Bafétimbi Gomis faulle durdurdu. Bafétimbi Gomis sarı kart gördü.

24' Younès Belhanda soldan korneri kullandı. Kale sahasına inen topu savunma uzaklaştırdı.

24' Ndiaye'nin uzun pasına Dirar kafayı vurdu ve topu kornere gönderdi.

22' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Isla'nın sağdan ortasında Fernando Muslera ile Janssen topa birlikte çıktı. boşta kalan topu Mariano uzaklaştırdı.

20' Galatasaray takımı Gomis ile gole çok yaklaştı.

20' Galatasaray'da zorunlu oyuncu değişikliği. Serdar Aziz kenara geliyor, Iasmin Latovlevici oyunda

16' Tolga Cigerci'nin uzun pasında Mariano sağda topu kontrol etti. Ortasında Kameni çıktı ve topu aldı.

12' Valbuena'nın soldan ortasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

11' Valbuena'nın soldan ortasında Mariano topu kornere gönderdi.

11' Hasan Ali'nin soldan ortasında Janssen dar açıdan kaleyi denedi top üstten dışarı gitti. Çakır, orta öncesi Mariano'nun Hasan Ali'ye yaptığı harekete faul düdüğü çaldı. Mariano sarı kart gördü.

9' Fenerbahçe hızlı çıkarken Mariano onu faul yaparak durdurdu.

8' Belhanda korneri kullandı, arka direkte Tolga'nın şutunu savunma engelledi.

7' Feghouli'nin soldan ortasında Isla'ya çarpan top kornere gitti.

6' Serdar'dan topu çalan Muslera ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı. Çakır'ın düdüğü var. Janssen'in topu çalarken faul yaptığını işaret etti.

5' Galatasaray maça baskılı başladı. Fenerbahçe çıkmakta zorlanıyor...

3' Maçın hakemi Çakır,Cüneyt, Galatasaray takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

3' Fenerbahçe defansı yerinde müdahaleyle Sofiane Feghouli (Galatasaray) şutunu kaleye bulmadan engellediler.

1' Ve maçın hakemi maçı başlatan düdüğü çaldı.

 
Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 19:32
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  • Mehmed SaidMehmed Said14 sa önce
    Galatasaray'ın eski amblemine bakın. Abdülhamid Han dönemindeki
  • BilalBilal14 sa önce
    Ya bu şikebahçe ile bu lig ne olur. Önce beşiktaş şimdi gs hakemce kesiliyor
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