Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor

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27' Lopes'in sağdan ortasında Luís Neto kritik bir müdahaleyle topu kesti.

26' Mathieu Valbuena'nın soldan kullandığı köşe vuruşu etkisiz. Savunma topu uzaklaştırdı

25' Hasan Ali'nin soldan ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

22' Hasan Ali'nin pasında Nabil Dirar ceza yayı üzerinde boş kaldı. Şutu savunmadan döndü.

21' Türüç'ün ortasını ön direkte Hasan Ali karşıladı.

20' Ryan Mendes'in sağdan ortasında Hasan Ali'ye çarpan top kornere gitti.

19' Savunma arkasına atılan topa Vincent Janssen hareketlendi. Kucher kafasıyla topu kalecisine kazandırdı.

15' Türüç bir anda Kameni ile karşı karşıya kaldı. Hakemin faul düdüğü var. Deniz'in topu önüne alırken Neustadter'e faul yaptığını işaret etti.

14' Kayserispor teknik direktörü ile Mathieu Valbuena arasında kısa süreli bir tartışma yaşadı. Sumudica, Valbuena'ya 'Kendini yere attın' deyince Fransız yıldız sinirlendi.

12' Tiago Lopes'in sağdan ortasında Kameni çıktı ve topu aldı.

8' Mathieu Valbuena sol çizgide Lopes'i geçerken yerde kaldı ve faul bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

6' Giuliano'nun ara pasında Isla sağdan sıfıra indi, savunmanın da müdahalesinde top son olarak Isla'ya çarpıp auta çıktı.

5' Mendes sağdan bindirdi. Yerden ortasını Tufan kesti.

4' Deniz orta alanda yerde kaldı. Hakem faul düdüğü çaldı.

2' Mathieu Valbuena'nın sağdan yaptığı ortada Neustadter'in kafa vuruşu dışarı gitti.

1' Maçın hakemi işareti verdi ve maç başladı.

M.Ö.: Fenerbahçe ilk 11: Kameni, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Isla, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen

M.Ö.: Kayserispor ilk 11: Lung, Lopes, Atila, Kana Biyik, Kucker, Şamil, Badji, Güray, Mendes, Deniz, Umut Bulut