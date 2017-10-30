Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor'la berabere kaldı

90' Hakem bitiş işaretini verdi ve maç 3-3 bitti

90' Deniz'in frikiğinde oluşan karambol sonrası Asamoah Gyan topu ağlara yolladı.

90' GOL! Asamoah Gyan attı! 3-3

90' Kayserispor önemli bir noktadan frikik kazandı

90' Kayserispor hücumunu faulle kesen Roman Neustadter sarı kart gördü.

90' Kadıköy'de oyunun sonuna 4 dakika eklendi.

88' Rakibine faul yapan Vincent Janssen sarı kart gördü.

86' Lopes'in sağdan ortasında Kameni topu ön direkte yakaladı.

84' Savunmanın hatasında topu kapan Vincent Janssen ceza alanına girerken şut denedi. Kana-Biyik arkadan gelip topa müdahale etti. Top kaleci Lung'da kaldı.

82' Fenerbahçe'de Valbuena kenara geldi, Alper oyunda

81' Ozan sol çizgide Boldrin'e faul yaptı. Konuk ekip frikik kullanacak.

76' Fenerbahçe'de Ozan kenara geliyor, Mehmet Topal oyunda

75' Fenerbahçe hücuma çıkarken Vincent Janssen'e faul yapıldı.

73' Kayserispor'da Mendes kenara geldi, Gyan oyunda

72' Kayserispor gole çok yaklaştı! Sağdan yaılan ortada Kameni boşa çıktı. Mendes topu kaleye gönderdi ancak Kameni son anda dokundu ve golü engelledi.

69' Deniz Türüç sağdan serbest vuruşu kullandı. Arka direkte Umut ile mücadele eden Luís Neto'nun göğsüne çarpan top ağlara gitti.

68' GOL! Luís Neto kendi kalesine attı! Kayserispor umutlandı. 3-2

67' Deniz Türüç'ü sağ çizgide faulle durduran ardından hakeme itiraz eden Luís Neto sarı kart gördü.

66' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Mathieu Valbuena'nın pasıyla sağa açılan hücum Isla'dan Ozan'a geldi. Ozan Tufan ceza yayı solundan plase denedi, top uzak kale direğini sıyırıp dışarı gitti.

65' Kayserispor tehlikeli geldi. Mendes soldan çalımlarla ceza alanına girdi. İçeri çevirdiği topa Umut vurdu ancak top dışarı gitti.

63' Valbuena frikiği uzak noktadan olmasına rağmen kaleye gönderdi. Direkten dönen topu Josef boş kaleye yuvarladı.

62' GOL! Fenerbahçe'yi rahatlatan golü Josef attı! 3-1

61' Giuliano'nun ara pasında Janssen'in arkadan çeken Oleksandr Kucher sarı kart gördü. Janssen gidebilse karşı karşıya kalma şansı vardı...

58' Kayserispor'da Güray Vural kenara geliyor, Boldrin oyunda

56' Umut Bulut sol çaprazdan kaleyi düşündü, top Kameni'n kontrolünde.

53' Fenerbahçe ikinci yarıya baskılı başladı.

52' Valbuena'nın ortasında Souza'nın kafa vuruşu dışarı gitti.

51' Soldan kullanılan kornerde kale sahasında iyi yükselen Roman Neustadter'in kafa vuruşu ağlara gitti.

50' GOL! Roman Neustadter attı! Fenerbaheç 2-1 öne geçti.

48' Mathieu Valbuena'nın ceza alanına ortasında Mendes topu kafayla uzaklaştırdı.

47' Fenerbahçeli Mathieu Valbuena, ikinci yarının başlama düdüğü öncesi Kayserispor hocası Sumudica'ya giderek elini sıktı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarıda son düdük çaldı. Umut ve Ozan'ın karşılıklı golleriyle devre 1-1 bitti.

45' Soldan penaltı noktasına açılan topu Ozan Tufan çok sert bir şutla kaleye yolladı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

45' GOL! Tufan attı! Skor 1-1

42' Roman Neustadter'in hatalı pasında araya giren Umut Bulut sağ çaprazdan sert vurdu ve topu filelerle buluşturdu.

41' GOL! Umut attı! Kayserispor 1-0 öne geçiyor!

40' Türüç'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunu Souza kafayla uzaklaştırdı.

38' Mathieu Valbuena'nın pasında savunma arkasına sarkan Janssen için ofsayt bayrağı havada.

37' Tiago Lopes'in sağdan ortasını Kameni yumruklayarak uzaklaştırdı.

35' Devamında Mathieu Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşu etkisiz.

33' Frikiği Valbuena kullandı. 90'a giden topa kaleci Silviu Lung parmaklarının ucuyla dokundu. Üst direkten seken top kornere gitti.

32' Hasan Ali ceza alanı solunda Umut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

31' Mauricio Isla'nın sağdan ortasında Valbuena ön direkte kafayı vuramadı.

27' Lopes'in sağdan ortasında Luís Neto kritik bir müdahaleyle topu kesti.

26' Mathieu Valbuena'nın soldan kullandığı köşe vuruşu etkisiz. Savunma topu uzaklaştırdı

25' Hasan Ali'nin soldan ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

22' Hasan Ali'nin pasında Nabil Dirar ceza yayı üzerinde boş kaldı. Şutu savunmadan döndü.

21' Türüç'ün ortasını ön direkte Hasan Ali karşıladı.

20' Ryan Mendes'in sağdan ortasında Hasan Ali'ye çarpan top kornere gitti.

19' Savunma arkasına atılan topa Vincent Janssen hareketlendi. Kucher kafasıyla topu kalecisine kazandırdı.

15' Türüç bir anda Kameni ile karşı karşıya kaldı. Hakemin faul düdüğü var. Deniz'in topu önüne alırken Neustadter'e faul yaptığını işaret etti.

14' Kayserispor teknik direktörü ile Mathieu Valbuena arasında kısa süreli bir tartışma yaşadı. Sumudica, Valbuena'ya 'Kendini yere attın' deyince Fransız yıldız sinirlendi.

12' Tiago Lopes'in sağdan ortasında Kameni çıktı ve topu aldı.

8' Mathieu Valbuena sol çizgide Lopes'i geçerken yerde kaldı ve faul bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

6' Giuliano'nun ara pasında Isla sağdan sıfıra indi, savunmanın da müdahalesinde top son olarak Isla'ya çarpıp auta çıktı.

5' Mendes sağdan bindirdi. Yerden ortasını Tufan kesti.

4' Deniz orta alanda yerde kaldı. Hakem faul düdüğü çaldı.

2' Mathieu Valbuena'nın sağdan yaptığı ortada Neustadter'in kafa vuruşu dışarı gitti.

1' Maçın hakemi işareti verdi ve maç başladı.

M.Ö.: Fenerbahçe ilk 11: Kameni, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Isla, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen

M.Ö.: Kayserispor ilk 11: Lung, Lopes, Atila, Kana Biyik, Kucker, Şamil, Badji, Güray, Mendes, Deniz, Umut Bulut