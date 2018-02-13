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Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki yarı final mücadelesinin tarihi belli oldu.

13 Şubat 2018 Salı 19:07
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

Süper Lig'de 23. ve 26. hafta arası fikstür yayınlandı. Buna göre 26. haftadaki Fenerbahçe Galatasaray derbisi 17 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

Süper Lig'de 23. hafta oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ise 25 Şubat pazar günü oynanacak. Vodafone Park'taki maç 19:00'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş ile Fenebrahçe arasındaki yarı final ilk mücadelesi 1 Mart Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak.

İşte kritik tarihler:

Süper Lig

23. Hafta

25 Şubat Pazar 19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)

24. Hafta

5 Mart Pazartesi 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Medical Park Stadyumu)

26. Hafta

17 Mart Cumartesi 19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker Stadyumu)

18 Mart Pazar 19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (3. İstanbul Fatih Terim)

Ziraat Türkiye Kupası 1. maç

1 Mart Perşembe 20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 19:07
  1. Ziraat Türkiye Kupası
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe

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