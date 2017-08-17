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Süper Lig'de deprem! 4 ismin sözleşmesi feshedildi

Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Osmanlıspor, 4 yabancı futbolcusunun sözleşmesini feshetti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:56
Süper Lig'de deprem! 4 ismin sözleşmesi feshedildi

Kulüpten alınan bilgiye göre, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Carlos, Polonyalı stoper Lukasz Szukala, golcü futbolcular Rumen Raul Rusescu ve Malili Cheick Diabate ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Bu arada, başkent ekibi geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Anıl Karaer'i de kadrosuna kattı. Mor-sarılılar, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:56
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