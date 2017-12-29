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Süper Lig'de dengeleri değiştiren transfer!

Lider Başakşehir'den şampiyonluk hamlesi. İstanbul ekibi, Antalyaspor'la bağlarını koparmaya hazırlanan Samir Nasri'ye kanca taktı.

29 Aralık 2017 Cuma 09:57
Süper Lig'de dengeleri değiştiren transfer!

Abdullah Avcı yönetiminde üst üste iki sezon ilk yarıyı lider bitiren Başakşehir gücüne güç katmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla dolduran Turuncu-Lacivertliler'in devre arası için Samir Nasri'yi gündemine aldığı iddia edildi. 10 numara pozisyonuna takıma seviye atlatacak bir oyuncu kazandırmayı hedefleyen İstanbul ekibinin Antalyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Fransız yıldızın menajeriyle temasa geçtiği öne sürüldü.

Eşyalarını toplayarak ülkesine giden Nasri'nin de kariyerine Süper Lig'de devam etmeye ve Başakşehir'den gelen öneriye çok sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

YILDIZLARA TEKLİF YAĞIYOR

Öte yandan Başakşehir'in gelen tekliflerle de gündemi hayli yoğun. Anadolu takımları özellikle Mehmet Batdal ve İrfan Can Kahveci'yi kiralamak adına adeta sıraya girmiş durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ise şimdilik her iki oyuncuyu da takımda tutmayı hedeflediği bildirildi.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 09:57
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