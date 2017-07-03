Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Süper Lig'de Chicharito bombası!

Bayer Leverkusen'den ayrılmayı düşünen "Chicharito" lakaplı Meksikalı santrfor Javier Hernandez için Beşiktaş'ın devrede olduğu belirtildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:55
Süper Lig'de Chicharito bombası!

Geçen sene Porto'dan kiraladığı Vincent Abobuakar'ın transferini bitiremeyen Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Beşiktaş'ın Bundesliga'da kalmayı son maçlarda garantileyen Bayer Leverkusen'den ayrılmayı düşünen Javier Hernandez'le ilgilendiği iddia edildi.

Tivibuspor'un iddiasına göre "Küçük bezelye" anlamına gelen "Chicharito" lakaplı Meksikalı santrfor, kulübünden ayrılacağını açıkladı. İngiltere basınına göre Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in menajerliğini yürüttüğü West Ham United da yıldız golcü için devrede.

Leverkusen'in Chicharito'yu 13.5 milyon Pound civarında bir rakama bırakabileceği de iddialar arasında.

2015-16 sezonu başında Manchester United'dan ayrılarak Bundesliga'nın yolunu tutan Meksikalı futbolcu, burada 76 maçta 39 gol atmış ve 9 asist yapmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:55
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı
    1. ROK, Alevilere yalakalık yapayım..
    2. Seyir halindeki minibüs alev topuna..
    3. Raylara inen eşek trenin altında böyle..
    4. Çocuğunun gözü önünde tekme tokat..
    5. Toplu sözleşmede imzalar atıldı!
    6. Teröristbaşı Trump'a böyle yalvardı:..
    7. Bakanlık açıkladı! 70 terörist..
    8. Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin..
    9. İstanbul’da soygun girişiminde polise..
    10. Otobüsün arkasına takılıp canlarını..
    11. Memur ve emeklinin alacağı zam belli..
    12. Şeker hastası olduğumuzu nasıl anlarız?
    13. Kuveyt’te sıcaklık tam 60 derece!
    14. Süper Lig'de Chicharito bombası!
    15. Son bir haftada 70 terörist etkisiz..
    16. Yer: Kahramanmaraş… Desteyle para..
    17. Galatasaray'ın 'Corchia' teklifinin..
    18. Yunusların dansı drone ile görüntülendi
    19. Dr. Erol: Havuz yerine deniz tercih..
    20. Afrin operasyonu için tarih netleşti
    90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!
    90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!
    AK Parti’de düğmeye basıldı… ‘Kaçınılmaz’ dendi ve 81 ile gönderildi!
    AK Parti’de düğmeye basıldı… ‘Kaçınılmaz’ dendi ve 81 ile gönderildi!
    Savcı konuşulanları duyunca hemen harekete geçti! Şehidin tabutunu açtırıp...
    Savcı konuşulanları duyunca hemen harekete geçti! Şehidin tabutunu açtırıp...