Süper Lig'de Chicharito bombası!

Geçen sene Porto'dan kiraladığı Vincent Abobuakar'ın transferini bitiremeyen Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Beşiktaş'ın Bundesliga'da kalmayı son maçlarda garantileyen Bayer Leverkusen'den ayrılmayı düşünen Javier Hernandez'le ilgilendiği iddia edildi.

Tivibuspor'un iddiasına göre "Küçük bezelye" anlamına gelen "Chicharito" lakaplı Meksikalı santrfor, kulübünden ayrılacağını açıkladı. İngiltere basınına göre Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in menajerliğini yürüttüğü West Ham United da yıldız golcü için devrede.

Leverkusen'in Chicharito'yu 13.5 milyon Pound civarında bir rakama bırakabileceği de iddialar arasında.

2015-16 sezonu başında Manchester United'dan ayrılarak Bundesliga'nın yolunu tutan Meksikalı futbolcu, burada 76 maçta 39 gol atmış ve 9 asist yapmıştı.