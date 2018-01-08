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Süper Lig'de bunu yapabilen tek takım Beşiktaş!

Son olarak rekor bir ücretle Cenk Tosun'u Everton'a satan Beşiktaş, son 5 yılda kar yapan tek Türk takımı oldu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:40
Süper Lig'de bunu yapabilen tek takım Beşiktaş!

Göreve geldiği günden bu yana bonservis bedeli ödemeden birçok oyuncuyu transfer eden Fikret Orman ve yönetimi, son yıllarda futbolcu satmaya da başladı.

KÂR YAPAN TEK TÜRK TAKIMI

Son olarak Cenk Tosun'u rekor bir ücretle (22 milyon euro + bonuslar) Everton'a satan siyah-beyazlılar, kar yapan tek Türk takımı oldu.

Beşiktaş +8,04 milyon euro 
Galatasaray -100,57 milyon euro 
Fenerbahçe -71,05 milyon euro 
Trabzonspor -39, 23 milyon euro

FUTBOLCU SATIŞLARINDAN 75 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Beşiktaş, Fikret Orman yönetiminde oyuncu satışlarından kasasına 53.4 milyon euro koydu.

Cenk Tosun'un transferi ile bu rakam 75.4 milyon euroya çıktı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 16:40
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