Süper Lig'de bunu yapabilen tek takım Beşiktaş!

Göreve geldiği günden bu yana bonservis bedeli ödemeden birçok oyuncuyu transfer eden Fikret Orman ve yönetimi, son yıllarda futbolcu satmaya da başladı.

KÂR YAPAN TEK TÜRK TAKIMI



Son olarak Cenk Tosun'u rekor bir ücretle (22 milyon euro + bonuslar) Everton'a satan siyah-beyazlılar, kar yapan tek Türk takımı oldu.

Beşiktaş +8,04 milyon euro

Galatasaray -100,57 milyon euro

Fenerbahçe -71,05 milyon euro

Trabzonspor -39, 23 milyon euro

FUTBOLCU SATIŞLARINDAN 75 MİLYON EURO KAZANDIRDI



Beşiktaş, Fikret Orman yönetiminde oyuncu satışlarından kasasına 53.4 milyon euro koydu.

Cenk Tosun'un transferi ile bu rakam 75.4 milyon euroya çıktı.