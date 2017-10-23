Süper Lig'de Beşiktaş, Başakşehir'le berabere kaldı

90+5' Maç 1-1 berabere bitti.

90+4' Hakem Kalkavan elini cebine attı ve sarı kartını Beşiktaş takımının oyuncusu Ricardo Quaresma için kullandı.

90+2' Gol! Tosic Vodafone Park stadında skoru 1-1 yapan golü kaydetti.

90' 4. Hakem 2. Devre sonuna 5 dakika ekleneceğini gösteren tabelayı kaldırdı.

89' Gol! Frei Başakşehir FK adına skoru 0-1 yapan golü attı.

88' Beşiktaş'ta Caner Erkin hakeme itiraz edince sarı kart gördü. Yıldız futbolcu cezalı duruma düştü.

86' Maçın hakemi, sarı kartını Cenk Tosun için çıkarttı.

85' Beşiktaş takımında sarı kart gören oyuncu Oğuzhan Özyakup.

85' Başakşehir baskıyı yükseltti. Emre'nin derinelemsine pasında Adebayor'dan seken topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

82' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Adriano giren oyuncu Gökhan Gönül

79' Başakşehir gole çok yaklaştı. Visca ceza sahası dışından yerden sert bir vuruş yaptı. Kaleci Fabri son anda golü engelledi.

75' Başakşehir atağında Kerim ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaptı, top az farkla üstten auta çıktı.

74' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Talisca giren oyuncu Álvaro Negredo

67' Başakşehir sağ köşeden korner kazandı. Emre Belözoglu'nun ortasında Talisca kafayla topu bir kez daha kornere gönderdi.

65' Başakşehir'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Eljero Elia giren oyuncu Kerim Frei

63' Beşiktaş atağında sağ çaprazdan Tolgay vuruşunu yaptı. top uzak direğin yanından auta çıktı.

61' Beşiktaş atağında sol kanattan Quaresma arka direğe ortaladı. Herkesi aşan top oyunu terketti.

58' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Jeremain Lens giren oyuncu Oguzhan Özyakup

58' Organzie gelişen Başakşehir atağında ceza sahası sağ çaprazından Márcio Mossoro'nun şutunda top yan ağlarda kaldı.

56' Başakşehir'de Lens'i faulle durdurunca sarı kart gördü.

51' Beşiktaş atağında Tolgay'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

49' Başakşehir atağında Mossoro derinlemesine bir pas attı, kaleci Fabri çıktı ve topu kazandı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı beraber sona erdi.

45' Maçda 1 dakikalık ek süre oynanıyor.

43' Başakşehir atağında 30 metre topu süren Emmanuel Adebayor seri çalımlarla ceza sahasına sokulmak istedi ama Atiba izin vermedi.

39' Kartal etkili geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Cenk'in şutunda top uzak direğin yanından auta gitti.

36' Beşiktaş atağında Talisca ceza sahası dışından vurdu, top kaleci Volkan Babacan'ın kucağında!

33' Başakşehir'de Eljero Elia yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

29' Beşiktaş atağında Jeremain Lens ceza yayının hemen yanından vuruşunu yaptı, top savunmadan döndü.

24' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan topla buluşan Lens sert bir orta yaptı. Savunmaya çarpan kornere gitti. Korner ataşında Ricardo Quaresma ön direğe ortaladı, savunma yine geçit vermedi.

21' Başakşehir atağında Emmanuel Adebayor yaklaşık 27 metreden vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

19' Beşiktaş'ın kalesinde tehlike. Sağ kanattan yapılan ortada, Adebayor kafayı vurdu. Kaleci Fabri son anda topu kornere çeldi.

11' Başakşehir atağında savunanın arkasına atılan pasa hareketlenen Visca ofsayta düştü.

9' Kartal sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Quaresma'nın arka direğe ortasında top auta gitti.

5' Maçta ilk sarı kart Talisca'ya çıktı.

3' Beşiktaş atağında sağ kanattan Quaresma'nın ortasında Başakşehir savunması topu kornere çıkarttı.

1' Maç başladı