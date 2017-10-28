Süper Lig'de Alanyaspor, Beşiktaş'ı misafir ediyor

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41' Maçta tempo yükseldi! Ani atağa çıkan Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ceza sahası içinde yerde kaldı, Beşiktaş penaltı bekledi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi.

41' Alanyaspor atağının devamında Efecan Karaca'nın sert şutu kaleci Fabri'den döndü.

40' Kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş topu uzaklaştırdı.

39' Sackey'in pasında savunma arkasına koşan Love açısı daralınca topu savunmaya çarptırdı ve takımına köşe vuruşu kazandırdı.

36' Gökhan sağ kanattan topla içeri girdi orta yapmak yerine şut tercihini kullanan Gökhan topu üstten dışarı attı.

34' Alanyaspor Efecan Karaca ile sol kanattan geldi. İçeri çevrilen topta Pepe araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

32' Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda Kartal savunması topu uzaklaştırdı.

31' Alanyaspor gole çok yaklaştı. Akbaba'nın ceza yayı üstünde yerden çektiği şutu Fabri köşe uzanarak müthiş kurtardı ve topu kornere çeldi.

29' Alanyaspor savunması topla çıkarken top kaybı yaptı. Topu kazanan Talisca uzaklardan şansını denedi ancak top üstten dışarı çıktı.

26' Kartal savunmasının uzaklaştırmadığı topa ceza yayı üzerinden sert vuran Welinton, sağ köşeden ağları sarstı. 1-1

20' Alanyaspor atağında Lamine Gassama sağ kanattan takımına destek vermek istedi ancak Tosic'e faul yapınca tehlikeli olabilecekleri bir ataktan yararlanamadılar.

17' Emre'nin kullandığı kornerde Kartal savunması topu uzaklaştırdı.

16' Kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Talisca'dan sekti Taha Yalciner boşta kalan topa vuruşunu yaptı top bir kez daha kornere çıktı.

15' Alanyaspor Emre ile sağ kanattan geldi. Onun ortasında Pepe topu kornere gönderdi.

13' Kartal sağ kanattan gelmek istedi ancak Cenk, Ricardo Quaresma'ya topuk pası vermek isteyince top kaybı yaşadı.

10' Maçın ilk 10 dakikasında tempo hayli yüksek.

8' Oğuzhan'ın ara pasında savunmanın arkasına iyi kaçan Cenk kaleciyi çalımladı ve topu ağlara gönderdi 0-1

4' Beşiktaş kalesinde tehlike! Love'ın ara pasında Emre kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fabri'yi çalımlamaya çalışınca açısı daralan Emre etklili bir şut çekemedi.

3' Kartal tehlikeli geldi! Quaresma'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa Talisca gelişine vurdu top savunmadan döndü ve sonrasında uzaklaştırıldı.

2' Maçın ilk atağı Alanyaspor'dan Fernandes ceza sahası dışından şutunu çekti top üstten auta çıktı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maça Beşiktaş başladı.

M.Ö.: Beşiktaş'ın 11: Fabri, Adriano, Tosic, Pepe, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk Tosun.

M.Ö.: Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Haydar, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Vagner Love.