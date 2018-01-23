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Süper Lig'de 7 takıma kötü haber!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

23 Ocak 2018 Salı 20:15
Süper Lig'de 7 takıma kötü haber!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 18. haftasında oynanan karşılaşmalardaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, usulsüz seyirci alınmasının yanı sıra merdiven boşluklarının bırakılmaması nedeniyle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Atiker Konyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Ayrıca, Aytemiz Alanyaspor'un Malili oyuncusu Mamadou Fofana'nın, Kasımpaşa maçındaki, Atiker Konyasporlu Ali Turan'ın da Trabzonspor karşılaşmasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildikleri belirtildi.

Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar'ın da yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesiden yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, Samsunspor ve Denizlispor'un da kurula sevkine karar verildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 20:15
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