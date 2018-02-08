Süper Lig'de 21. haftanın haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 21. hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.08 Şubat 2018 Perşembe 14:49
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 21. Hafta hakemleri açıklandı. Haftanın kritik maçı olan Başakşehir - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
10 Şubat Cumartesi:
13.30 Göztepe-Osmanlıspor: Arda Kardeşler
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Bülent Yıldırım
11 Şubat Pazar:
13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor: Serkan Çınar
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
12 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Barış Şimşek
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