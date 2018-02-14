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Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna 'İbrahim Yazıcı' ismi verilsin talebi

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna yeşil-beyazlı kulübün merhum başkanı İbrahim Yazıcı'nın isminin verilmesi için TFF'ye talepte bulunduklarını söyledi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 22:31
Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna 'İbrahim Yazıcı' ismi verilsin talebi

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna yeşil-beyazlı kulübün merhum başkanı İbrahim Yazıcı'nın isminin verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Yıldırım Demirören'e talepte bulunduklarını söyledi.

Ay, Demirören ve yönetim kurulu üyeleri ile Özlüce Tesisleri'nde yaptıkları toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı, yaklaşık 1,5 saatlik toplantının hem Bursaspor hem altyapı hem de Türk futboluyla ilgili olduğunu ifade etti.

"Bursaspor'a çok güzel şeyler kazandırdı"

Yıldırım Demirören'e ve yönetimine bir öneri sunduklarını dile getiren Ay, "2018-2019 sezonunun 'İbrahim Yazıcı Sezonu' olmasıyla ilgili kendilerinden istekte bulunduk. Yönetim kurulu ile görüşecekler. Bence İbrahim Yazıcı başkanımıza yakışır. Ona da Allah rahmet eylesin diyorum. Çünkü Bursaspor'a çok güzel şeyler kazandırdı." diye konuştu.

Milli takımlara futbolcu veren kulüplere futbolcu başına prim verilmesiyle ilgili bir çalışma yapılmasını da istediklerini aktaran Ali Ay, şunları kaydetti:

"Teşvik primleri ile ilgili konuştuk. Bursaspor olarak altyapıya ne kadar önem verdiğimizi, altyapıdan şu anda liglerde oynayan futbolcu sayısı olarak belki diğer takımlar kadar en yukarıda olduğumuzu, milli takımda da Bursaspor altyapısından yetişen en az 5-6 futbolcumuzun olduğunu anlattık. Alt kategorilerde de aynı anda 23-24'e yakın milli oyuncumuz oldu. Altyapının bizim için rakamsal olarak 8-9 milyon liraya yakın bir gideri var. Bu kadar futbolcu veriyoruz, Avrupa'da örnekleri de var, milli takımlara futbolcu veren takımlara hiç olmazsa futbolcu başına prim verilmesiyle ilgili bir çalışma yapılmasını istedik. Onlar da bununla ilgili çalışacaklarını söyledi."

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 22:31
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