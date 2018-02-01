Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig’in 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.01 Şubat 2018 Perşembe 14:10
İşte Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler;
Bursaspor - Beşiktaş - Halil Umut Meler
Fenerbahçe - Gençlerbirliği - Mete Kalkavan
Konyaspor - Başakşehir - Halis Özkahya
Sivasspor - Galatasaray - Fırat Aydınus
Trabzonspor - Göztepe - Hüseyin Göcek
Karabükspor - Alanyaspor - Arda Kardeşler
Antalyaspor - Yeni Malatyaspor - Cüneyt Çakır
Osmanlıspor - Kayserispor - Ümit Öztürk
Kasımpaşa - Akhisarspor - Barış Şimşek