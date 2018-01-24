Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı

Süper Lig’de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı belli oldu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 14:47
Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20, 21 ve 22. hafta müsabakalarının programı şöyle:

- 20. hafta

2 Şubat Cuma:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Şubat Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

4 Şubat Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)
13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)

5 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

- 21. hafta

9 Şubat Cuma:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

10 Şubat Cumartesi:
13.30 Göztepe-Osmanlıspor (Bornova)
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Vodafone Park)

11 Şubat Pazar:
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

12 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

- 22. hafta

16 Şubat Cuma:
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

17 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

18 Şubat Pazar:
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Stadı henüz açıklanmadı)

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 14:47
  1. Süper Lig'de 20
  2. 21 ve 22. haftanın maçları belli oldu
  3. Süper Lig
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin şehidinin adı okulda yaşatılacak
    1. Afrin şehidinin adı okulda yaşatılacak
    2. Japonya'da deprem!
    3. Türk askerleri YPG mevzilerini ele..
    4. O ülkenin liderinden skandal çıkış!..
    5. Bu sefer Kıbrıs'ta ortaya çıktılar!
    6. Afrin'deki sivil görünümlü kadın..
    7. Mezarlar tek tek taşınıyor!
    8. Enis Berberoğlu davaya SEGBİS ile..
    9. Rus turistlerden Türkiye'de rekor..
    10. Konyaspor’dan Fikret Orman’a destek
    11. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi
    12. Mustafa Destici: Afrin'den sonra orası..
    13. Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta..
    14. Banka göndermeyi unuttu, vatandaş..
    15. Türkiye'den Yunanistan'a uyarı!..
    16. Mehmetçik'ten korkan PKK'nın yeni..
    17. Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan..
    18. Mustafa Destici'den Zeytin Dalı için..
    19. Mehmetçik'e 8 kurban!
    20. Polis köpeğini ısıran adam tutuklandı
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz