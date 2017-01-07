Süper Lig'de 12 maç fauller yüzünden oynanmadı!

Sıkça çalınan faul düdükleri nedeniyle Avrupa'nın en fazla faul yapılan liglerinden birisi durumunda olan Süper Lig'de ekipler sert futbolundan bu sezon da vazgeçmedi.

Süper Lig'de 16 haftalık dönemde takımlar 4 bin 299 faul yaparken, oyun yaklaşık bin dakika yerlerde geçti. Takımlarda futbolcular faul başına ortalama 15 saniye yerde yatarken, bu süre de 64 bin 485 saniyeye yani bin 74 dakikaya tekabül ediyor. Ortalama 12 maç fauller yüzünden oynanamazken, en fazla faul yapan takım OsmanlıSpor (284), Akhisar Belediye (284) ve Trabzonspor (282) oldu. En az faul yapanlar ise Konyaspor (196) ve Galatasaray (198). Öte yandan ligin en çok faul yapan üçüncü takımı olan Trabzonspor, 278 ile en çok faul yapılanı durumunda.