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Süper Lig'de 10 hafta hakemleri belli oldu

Futbolda Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

26 Ekim 2017 Perşembe 13:12
Süper Lig'de 10 hafta hakemleri belli oldu

Futbolda Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park'ta oynanacak haftanın önemli karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 10. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Bülent Yıldırım

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor: Fırat Aydınus

19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

29 Ekim Pazar:

14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

16.30 Bursaspor-Antalyasor: Ali Palabıyık

19.30 Trabzonspor-Galatasaray: Halis Özkahya

30 Ekim Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kayserispor: Halil Umut Meler

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 13:12
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