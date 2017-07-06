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Süper Lig takımı Sneijder'e talip oldu

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'dan ayrılması durumunda Sneijder'e talip olduklarını açıkladı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 23:25
Süper Lig takımı Sneijder'e talip oldu

Galatasaraylı Sneijder için Medipol Başakşehir'e talip olduğu yönündeki iddialarının ardından kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'dan bir açıklama geldi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Sneijder ayrılırsa talip oluruz." ifadelerini kullandı.

İTALYA VE ABD'DEN DE TALİPLER VAR

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde de Sneijder'e Başakşehir kulübünün talip olduğuna dair haberler medyada yer almıştı. Ancak Başkan Gümüşdağ bunu açıkça dile getirdi. Sneijder'e İtalya'dan Sampdoria kulübünün ve bunu yanı sıra ABD'den de tekliflerin olduğu biliniyor.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 23:25
  1. Başakşehir Sneijder'e talip oldu
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