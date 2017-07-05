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Süper Lig o ülkede yayınlanacak

beIN Sports Fransa, 2017-18 sezonunda Süper Lig maçlarını canlı yayınlayacağını açıkladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:38
Süper Lig o ülkede yayınlanacak

Yıldız transferleriyle dikkatleri çeken Süper Lig kendine Avrupa'da alıcı buldu.

Son olarak Beşiktaş'ın Pepe transferiyle birlikte Süper Lig, Avrupa'da gündem maddesi olmayı başardı. Kıtada Türk futboluna ilgi gün geçtikçe artıyor.

Bu ilginin son göstergesi de beIN Sports Fransa'dan geldi. Kanaldan yapılan açıklamada, her maç gününde o günün en önemli maçı dahil olmak üzere, Süper Lig'den haftada 4 maçın canlı yayınının planlandığı bildirildi.

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'ü Katarlı beIN'in satın almasının ardından, Lig TV kanallarının ismi beIN Sports olarak değiştirilmişti.

Goal

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:38
  1. bein sports
  2. süper lig
  • fbfb1 sa önce
    inşallah başka ülkelerde alır.
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