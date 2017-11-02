Süper Lig ekipleri terörü lanetlediler

Hakkari Şemdinli’de düzenlenen terör saldırısı sonrası 8 güvenlik görevlisinin şehit olması üzerine başta Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere birçok kulüp şehitlerimiz için başsağlığı mesajları yayımladı. Paylaşılan mesajlar şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Hakkari Şemdinli’de bugün meydana gelen hain saldırıda çok sayıda asker ve güvenlik görevlisinin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Teröre karşı milletçe dik duruşumuzun azim ve kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha vurgularken; şehitlerimize Allah’tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

GALATASARAY

Bugün Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçlerimiz ile bölücü terör örgütü arasında çıkan çatışma sonrası 8 şehidimizin olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hain terör eylemini lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta hayatını kaybeden vatan evlatlarının aileleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, tüm ülkemizin başı sağ olsun.

Vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, ulusumuzun yüreğinde sonsuza dek yaşayacak...

BEŞİKTAŞ

Hakkari ili Şemdinli İlçesi’nde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz ile 2 güvenlik korucumuzun şehit olduğunu, yaralı askerlerimizin bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Milletimizin bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine yönelik yapılan, amacına asla ulaşamayacak olan tüm bu hain terör saldırılarını bir kez daha lanetliyoruz.

Kahraman güvenlik güçlerimizin daima yanında olduğumuzu belirtir, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dileriz. Yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz. Milletimizin başı sağolsun.

FENERBAHÇE

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu 8 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu hain saldırıları nefretle kınıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, başta kederli aileleri ve yakınları olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı diliyoruz.

TRABZONSPOR

Şemdinli’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 8 kahramanımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.

ANTALYASPOR

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçlerimiz ile bölücü terör örgütü arasında çıkan çatışma sonrası 8 şehidimizin olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu hain ve alçak terör eylemini lanetliyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyoruz...

BURSASPOR

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nden ülkemize sızmak isteyen teröristlerle sabaha karşı çıkan çatışmada 8 askerimizin şehit olduğu haberini üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız.

Çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar dileriz.

Topraklarımıza sızmak isteyen, ülkemizde kaos ortamı oluşturmaya çalışan hain terör örgütlerine, kahraman ordumuzun her zaman olduğu gibi gereken cevabı vereceğine olan inancımız tamdır.

GÖZTEPE

Bu sabah saatlerinde Hakkari Şemdinli’de askerlerimiz ile hain terör örgütü arasında çıkan çatışmada 8 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hain terör eyleminde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz.

KASIMPAŞA

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu 8 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu hain saldırıları nefretle kınıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, başta kederli aileleri ve yakınları olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyoruz.

KAYSERİSPOR

Hakkari Şemdinli’de Şehit olan kahraman askerlerimize ve korucularımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

KONYASPOR

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 6 askerimiz ve 2 korucumuzun şehit düştüğünü büyük teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.