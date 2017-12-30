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Süper Lig ekibinin başına geçti!

Aytemiz Alanyaspor, teknik adam arayışlarına nokta koydu. Güney ekibi Hikmet Karaman'la anlaştı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:05
Süper Lig ekibinin başına geçti!

Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi başlıyor. Taraflar kesin anlaşmaya vardı. Karaman, kamp çalışmalarında takımın başında yer alacak.

Tarafların yaptığı görüşmede kesin anlaşma sağlandığı, imzaların yılbaşından sonra atılacağı öğrenildi.

Karaman son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapmış ancak geçen sezon takımının ligden düşmesine engel olamamıştı.

Aytemiz Alanyaspor ise Bosnalı teknik adam Saffet Susiç ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlara başlamıştı.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 15:05
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Hikmet Karaman
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