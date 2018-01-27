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Süper Lig ekibine şok! Yıldız futbolcu 2 ay sahalardan uzak kalacak

Atiker Konyaspor’da çene kemiğinde parçalı kemik olduğu saptanan Mustapha Yatabare ameliyat oldu ve 2 ay sahalardan uzak kalacak.

27 Ocak 2018 Cumartesi 16:30
Süper Lig ekibine şok! Yıldız futbolcu 2 ay sahalardan uzak kalacak

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kayacık Tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmana, Gençlerbirliği maçında aldığı darbe sonucunda çene kemiğinde parçalı kırık oluşan ve ameliyat olan Mustapha Yatabare katılmadı. Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen oyuncular ise salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayıp 7’ye 2 ile devam eden antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

YATABARE 2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Atiker Konyaspor’un Gençlerbirliği ile oynadığı 19'ncu hafta maçının son dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan ve yapılan tetkiklerinin ardından çene kemiğinde parçalı kemik olduğu saptanan Mustapha Yatabare ameliyat oldu.

Kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Galip Bilen Kürklü, yaptığı açıklamada "Oyuncumuz Mustapha Yatabare’nin aldığı darbe sonrası çekilen tomografisinde çene kemiğinde 4 adet parçalı kırık saptandı. Gece yarısı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Hocası Doç. Dr. Mehmet Dadacı ve ekibi tarafından yapılan başarılı bir ameliyatla kırıklar vida ve plaklarla tespit edildi. Ameliyat başarılı geçti ve oyuncumuz yaklaşık olarak 2 ay sonra maç yapabilir duruma gelecek" dedi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 16:30
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