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Süper Lig ekibinden yılın bombası: Felipe Melo

Palmeiras'la yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Antalyaspor'la anlaşmaya vardı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 09:42
Süper Lig ekibinden yılın bombası: Felipe Melo

Maicon, Menez, Boffin, Aydın Karabulut gibi flaş transferlerle gücüne güç katan; Sosa, Giovinco, Salih Uçan gibi yıldızları listesinde bulunduran Antalyaspor’un adını sır gibi sakladığı orta saha transferini ortaya çıktı: Felipe Melo...

Palmeiras’taki 2019’a kadar süren sözleşmesini feshederek boşa çıkan Brezilyalı yıldız, “Türkiye’den iki teklif aldım” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray’da 3 Süper lig şampiyonluğu, 2 türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanarak önce İnter’e sonra da ülkesine giden başarılı oyuncuyla Antalyaspor’un temas halinde olduğu ortaya çıktı.

3 yıllık sözleşme

Orta sahaya mutlaka takviye yapmak isteyen Akdeniz ekibinin, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerde çok önemli mesafe katettiği, transferin gerçekleşmek üzere olduğu öğrenildi. Yeniden türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Melo’nun, Kırmızı-Beyazlı takımla sözleşme detayları üzerinde pazarlık halinde olduğu belirtiliyor. oyuncuyu 3 yıllık kontratla ikna etmeye çalışan Antalya’nın birkaç güne kadar bu konuya netlik kazandırması bekleniyor.

Fanatik

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 09:42
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