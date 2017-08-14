Süper Lig ekibinden Pektemek'e kanca!

Atiker Konyaspor, Beşiktaş'ın golcüsü Mustafa Pektemek'i renklerine katmak için harekete geçti.

Geçen sezonu Başakşehir’de kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunan yeşil-beyazlılar’ın bu ismi bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi.

Pektemek, geçen sezon Başakşehir’de çıktığı 43 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.