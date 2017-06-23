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Süper Lig ekibinden İbrahim Üzülmez sürprizi

Bülent Uygun’la sözleşme imzalamaktan vazgeçen Osmanlıspor’da teknik direktör arayışları başladı.

23 Haziran 2017 Cuma 03:11
Süper Lig ekibinden İbrahim Üzülmez sürprizi

Bülent Uygun’la sözleşme imzalamaktan vazgeçen Osmanlıspor’da teknik direktör arayışları başladı.

Mor- Sarılılar’da yönetimin yabancı isimleri listesine eklediği ifade edilirken yerli de önplana çıkan teknik adamın İbrahim Üzülmez olduğu öğrenildi.

Son olarak Gaziantepspor’da çalışan başarılı çalıştırıcı, Gençlerbirliği’ne oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı.

Osmanlısporlu yöneticilerin birkaç gün içinde kararını verip yeni hoca için görüşmeler başlaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 03:11
  1. ibrahim üzülmez
  2. osmanlıspor
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