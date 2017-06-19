Süper Lig ekibinden Fernando Torres bombası

Ünlü İspanyol gazetesi Marca bombayı patlattı ve Torres'in Trabzonspor'a transfer olabileceğini yazdı.



Haberde Trabzonspor'un, Fernando Torres'e yıllığı 3.4 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği bilgisine yer verildi. Torres'in de bu teklife sıcak baktığı ve Türkiye'ye gidebileceği belirtildi.



Bu sezon A. Madrid forması ile 45 resmi maçta forma giyen 33'lük golcü 10 gol atarken 7 de asist yaptı. Torres'in sözleşmesi 2018'de sona eriyor.

Kaynak:Fotomaç