Süper Lig ekibinden Eto'o bombası!

Sakatlanan Yatabare'nin 2 ay sahalardan uzak kalacak olması sonrasında forvet arayışlarına hız veren Konyaspor, Demba Ba'nın da Göztepe ile anlaşmasının ardından hedefini Kamerunlu yıldız olarak belirledi.



36 yaşındaki yıldız oyuncu ile yeşil-beyazlı kulübün 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı öğrenildi.



Eto'o, Antalyaspor'da forma giydiği 2.5 yıllık dönemde 77 maçta rakip ağları 44 kez havalandırdı.



TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ DOĞRULADI!



Takıma en kısa süre içerisinde bir forvet transferi yapmak istediklerini ifade eden Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Eto'o tabii ki de büyük bir futbolcu. Kariyeri tartışılmaz. Herkes böyle bir futbolcuyu kendi takımında görmek ister. Eto'o ile ilgileniyoruz. Süreç nasıl gelişecek hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.