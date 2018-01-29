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Süper Lig ekibinden Eto'o bombası!

Antalyaspor'dan sözleşme uzatma konusunda ret yanıtı alan ve kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırma noktasına gelen Samuel Eto'o'nun yeni adresi Atiker Konyaspor oluyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:20
Süper Lig ekibinden Eto'o bombası!

Sakatlanan Yatabare'nin 2 ay sahalardan uzak kalacak olması sonrasında forvet arayışlarına hız veren Konyaspor, Demba Ba'nın da Göztepe ile anlaşmasının ardından hedefini Kamerunlu yıldız olarak belirledi.

36 yaşındaki yıldız oyuncu ile yeşil-beyazlı kulübün 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı öğrenildi.

Eto'o, Antalyaspor'da forma giydiği 2.5 yıllık dönemde 77 maçta rakip ağları 44 kez havalandırdı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ DOĞRULADI!

Takıma en kısa süre içerisinde bir forvet transferi yapmak istediklerini ifade eden Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Eto'o tabii ki de büyük bir futbolcu. Kariyeri tartışılmaz. Herkes böyle bir futbolcuyu kendi takımında görmek ister. Eto'o ile ilgileniyoruz. Süreç nasıl gelişecek hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 10:20
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