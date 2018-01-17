Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası

Demba Ba, Beşiktaş’tan haber bekliyor… Ama Senegal Milli Takımı’nın hocası Rusya’da olmak istiyorsa sürekli oynayacağı bir takımda forma giymesi gerektiğini söylüyor. Bu yüzden Demba Ba’da Moussa Sow gibi sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Senegalli oyuncunun Osmanlıspor’la görüşme halinde olduğu iddia edildi. Osmanlıspor bir yandan da Larin’i satın alması durumunda Beşiktaş’tan kiralamak istiyor.

Kaynak:Fotospor