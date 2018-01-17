Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası

Demba Ba tekrar Süper Lig'e geri dönüyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:50
Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası

Demba Ba, Beşiktaş’tan haber bekliyor… Ama Senegal Milli Takımı’nın hocası Rusya’da olmak istiyorsa sürekli oynayacağı bir takımda forma giymesi gerektiğini söylüyor. Bu yüzden Demba Ba’da Moussa Sow gibi sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Senegalli oyuncunun Osmanlıspor’la görüşme halinde olduğu iddia edildi. Osmanlıspor bir yandan da Larin’i satın alması durumunda Beşiktaş’tan kiralamak istiyor.

Kaynak:Fotospor

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 12:50
  1. Demba Ba
  2. Osmanlıspor
  3. Süper Lig
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni dönem resmen başladı: Artık onlar görev yapacak
    1. Yeni dönem resmen başladı: Artık onlar..
    2. Almanya'dan terör örgütü PKK'ya büyük..
    3. İşgal devleti, Cemil Hoca'yı alıkoydu
    4. Resmen açıkladı! Türkiye'ye 1.5 milyar..
    5. Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    6. Ve başladı! Milyonlarca emeklinin..
    7. Fatih Terim kararını verdi ! 5 oyuncu...
    8. Kral Selman'dan dikkat çeken talimat
    9. Advocaat'tan Yiğithan Güveli açıklaması
    10. Hızır sahaya iniyor
    11. Kanal İstanbul hazımsızlığı:..
    12. Galatasaray'dan yılın bombası Talisca
    13. 81 İl Emniyet Müdürü Ankara’ya çağrıldı
    14. 'Milli İttifak'ta ilk madde belli oldu!
    15. PKK'ya o ülkeden kötü haber! 10'a..
    16. Her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan..
    17. Canan Kaftancıoğlu’nun yalanı tutmadı!..
    18. İstanbul'da korkunç olay! Güpegündüz..
    19. Hakkari'de bomba yüklü araç paniği
    20. Doğa dostu tasarımlarıyla büyüyor
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…