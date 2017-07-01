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Süper Lig ekibinden Dem Ba bombası

Süper Lig’deki zorlu yarış öncesi transferde geç kalındığı gerekçesiyle taraftarlarının eleştirilerine hedef olan Göztepe yönetimi, bomba bir ismin peşinde.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 02:41
Süper Lig ekibinden Dem Ba bombası

Süper Lig’deki zorlu yarış öncesi transferde geç kalındığı gerekçesiyle taraftarlarının eleştirilerine hedef olan Göztepe yönetimi, bomba bir ismin peşinde.

Yönetim, listedeki isimlerden Gençlerbirliği’nden ayrılan tecrübeli ön libero Selçuk Şahin’le anlaşmaya varırken, Kasımpaşa’nın Portekizli ofansif orta saha oyuncusu Andre Castro’yla da son aşamaya geldi. Ancak asıl flaş gelişme forvet hattında.

İzmir ekibi, teknik direktör Tamer Tuna’nın da arasının çok iyi olduğu Demba Ba’nın şartlarını öğrenmeye çalışacak.

Beşiktaş’ın devre arasında Çin ekibi Sahnghai Shenhua’dan kiraladığı 32 yaşındaki forvetin ücretini kulübü karşılamıştı. Sakatlığı geçen ancak sözleşmesi devam ettiği Uzakdoğu ekibinde kadroda düşünülmeyen başarılı oyuncu için aynı şartlar geçerli olursa Göztepe talepte bulunacak. 
  

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 02:41
  1. göztepe
  2. Demba Ba
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