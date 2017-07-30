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Süper Lig ekibinden Ben Arfa ve Giovinco bombası

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ABD 1. Ligi MLS ekibi Toronto’da forma giyen İtalyan orta saha oyuncusu Sebastian Giovinco ve Fransa’nın PSG takımında oynayan Hatem Ben Arfa’yı transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 02:57
Süper Lig ekibinden Ben Arfa ve Giovinco bombası

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ABD 1. Ligi MLS ekibi Toronto’da forma giyen İtalyan orta saha oyuncusu Sebastian Giovinco ve Fransa’nın PSG takımında oynayan Hatem Ben Arfa’yı transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezona Avrupa hedefiyle hazırlanan ve yapılan transferlerle adından sıkça söz ettiren Antalyaspor, orta sahada oyun kurucu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılarda ilk hedef Fransa Lig 1 ekiplerinden PSG’de forma giyen Hatem Ben Arfa olurken, listeye ABD 1. Ligi MLS ekibi Toronto’da top koşturan 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Sebastian Giovinco’da girdi.

Akdeniz ekibinin ilk hedefi olan 30 yaşındaki Fransız oyuncu Hatem Ben Arfa’ya 3 yıllık sözleşme önerdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Deneyimli orta saha oyuncusunu ikna etmek isteyen Antalyasporlu yöneticiler oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar öte yandan Ben Arfa’yla görüşmelerini sürdürürken, transfer listesine ABD 1. Ligi MLS ekibi Toronto’da forma giyen 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Sebastian Giovinco’yu da aldı. Akdeniz ekibinin yöneticilerinin 3 ay sonra ABD liginin tamamlanacak olmasının avantajını kullanarak ilk olarak oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istedikleri öğrenildi. İtalya’nın Juventus takımının alt yapısından yetişen ve 2,5 sene önce Toronto takımına bedelsiz olarak transfer olan Giovinco’nun piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.

91 maç 57 gol, 34 asist

30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Giovinco, Toronto formasıyla 91 maça çıkarken 57 gol ve 34 asistlik performans ortaya koydu. İtalyan oyuncu Juventus ve Toronto dışında Empoli ile Parma formalarını da giydi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 02:57
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