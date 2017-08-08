Süper Lig ekibinden Alex Song bombası

Rusya'dan yıldız futbolcu Alex Song için sürpriz bir iddia geldi. Rus basınında yer alan habere göre; Rubin Kazan 29 yaşındaki Kamerunlu ön libero Alex Song'u FFP kuralları gereği, yüksek maaş nedeniyle satmayı düşünüyor. Arsenal ve Barcelona'da da forma giymiş olan oyuncu için tekliflerin değerlendirileceği vurgulanırken, Antalyaspor'un ilgisi olduğu kaydedildi.



Kamerunlu tecrübeli isim geçen sezon 3 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Kaynak:Ajansspor