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Süper Lig ekibinde ilginç gelişme! Aynı gün transfer edip,aynı günde başka takıma kiraladı

vkur Yeni Malatyaspor, Brezilyalı Gilberto ile birlikte Çanakkale Dardanelspor’un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Nuri Fatih Aydin’i renklerine bağladı.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:00
Süper Lig ekibinde ilginç gelişme! Aynı gün transfer edip,aynı günde başka takıma kiraladı

Transfer döneminin son gününü oldukça hareketli geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, Brezilyalı Gilberto ile birlikte Çanakkale Dardanelspor’un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Nuri Fatih Aydin’i renklerine bağladı.

 

Transfer döneminde Doria ve Gilberto dışında genç oyuncu transferine ağırlık vererek geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, Çanakkale Dardanelspor’dan son dakikada transfer ettiği Nuri Fatih Aydin’i kadrosunda yer olmadığı için sezon sonuna kadar Kastamonu 1966'ya kiraladı.

23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Nuri Fatih Aydın, 3. Lig ekibi Çanakkale Dardanelspor’da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. İki ayağını da etkili kullanabilen Nuri Fatih Aydın, bu sezon Çanakkale ekibinde 10 resmi karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti.

“İmzayı atar atmaz Kastamonu’ya kiraladık”

Transferle ilgili konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Nuri Fatih Aydin transferinin çok hızlı geliştiğini söyledi. Gelecek vaat eden yetenekli bir futbolcuyu renklerine bağladıklarını söyleyen Ravcı, “Nuri Fatih Aydin önceden beri izlediğimiz bir futbolcuydu. Transferi oldukça hızlı gelişti ve imzayı atar atmaz Kastamonu kulübüne sezon sonuna kadar kiraladık. Tabi özellikle geleceğin kadrosunu oluşturma noktasında bu tür transferlere ağırlık verilmesi lazım. Bizde bu transfer döneminde 5 genç oyuncuyu renklerimize bağladık. Biliyorsunuz Çanakkale’den İsmail Öztürk isimli genç arkadaşımızı da almıştık. Umarım bu futbolcular Yeni Malatyaspor Kulübü’ne ileri fayda sağlar” diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 14:00
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
  2. çanakkale dardanelspor
  3. nuri fatih aydın
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