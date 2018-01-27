Süper Lig ekibinde flaş istifa

Süper Lig'de Kasımpaşa teknik direktörü Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş canlı yayında istifa ettiğini açıkladı.

Özdeş yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada; "Başkanımıza, camiamıza, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzellikler diliyorum ve buradan Paşa'lı olarak ayrılıyorum. Futbol konuşmak isterdim ama bunu konuşmak zorunda kaldım. "Üst sıraları hedefleyen bir takım beklentisi yarattım. Kadromu eleştirmiyorum, benim görevim elimdeki kadroyla maksimumu almak. Buradan çok güzel duygularla ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.