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Süper Lig ekibinde flaş ayrılık resmen açıklandı!

Demir Grup Sivasspor tecrübeli oyuncusu Rıdvan Şimşek ile yollarını ayırdı.

08 Şubat 2018 Perşembe 14:53
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor,  defans oyuncusu Rıdvan Şimşek ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, devre arasında kendisine  kulüp bulması istenilen Rıdvan Şimşek ile görüşme yapan Sivasspor yönetimi,  futbolcunun sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi.

Demir Grup Sivasspor'un geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı  27 yaşındaki Rıdvan, bu periyotta 5'i Türkiye Kupası, 12'si 1. Lig olmak üzere 17  resmi maçta kırmızı-beyazlı formayı giydi.

Rıdvan Şimşek, bu sezon ise 4'ü Türkiye Kupası, 12'si Süper Lig olmak  üzere 16 maçta forma şansı buldu. Kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig'de 12 maçta  638 dakika oyunda kalan Rıdvan, bu karşılaşmalarda 3 kez sarı kartla  cezalandırıldı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 14:53
  1. Sivasspor
  2. rıdvan şimşek

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