Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Süper Lig ekibinde 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

04 Temmuz 2017 Salı 02:11
Süper Lig ekibinde 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda Ali Ahamada, Landry Nguemo, Miladin Stevanovic, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Furkan Yaman’ın kamp kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda futbolcularımızdan Ali Ahamada, Landry Nguemo, Miladin Stevanovic, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Furkan Yaman, 10 gün izinli olup kendilerine kulüp bulmaları söylenmiş, kamp kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 02:11
  1. süper lig
  2. kadro dışı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dikkat! Sosyal medyada Demetevler provokasyonu
    1. Dikkat! Sosyal medyada Demetevler..
    2. ''Galatasaray, Alex'in hızlısını aldı''
    3. İngiliz kulübü Neymar için tam 809..
    4. Flaş gelişme Fenerbahçe'de yıldız..
    5. Galatasaray Ivan Strinic için..
    6. Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu
    7. Süper Lig ekibinde 8 futbolcu kadro..
    8. 780 hakim ve savcının görev yeri değişti
    9. Bakan açıkladı: Köprüler zarar mı..
    10. El Bab için öğretmen alımı başladı
    11. M.City'in dünyaca ünlü yıldızı..
    12. 780 hakim ve savcının görev yeri değişti
    13. Türk topçuları Afrin'i vurdu
    14. Alman basını yazdı! FETÖ yolun sonuna..
    15. Aç karnına su içmenin inanılmaz..
    16. Almanya'dan Erdoğan'a skandal yasak!..
    17. İlk kez 81 ilde denetim
    18. Ankara'nın baskısı sonuç verdi!..
    19. TSK, Afrin'de YPG'yi vurdu!
    20. MTV 2. taksit ödeme dönemi başladı
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Tek tek tespit edildi! İşte FETÖ’nün trol çetesinin listesi
    Tek tek tespit edildi! İşte FETÖ’nün trol çetesinin listesi
    Yürüyüşte dikkat çeken önlem!
    Yürüyüşte dikkat çeken önlem!