Süper Lig ekibi Rodallega’ya talip oldu

Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın transfer edilmesiyle ikinci planda kalan Rodallega’ya daha önce de talip olan Antalyaspor, bu kez daha istekli.



Beşiktaş yenilgisinin ardından hücuma takviye için yönetim, düğmeye bastı ve Kolombiyalı forveti takıma kazandırmak için görüşmelere başladı.



Trabzonspor’dan Musa Nizam’ı renklerine bağlayan Güney ekibi, Rodallega’nın yıllık tüm maliyetini karşılama önerisiyle masaya oturacak. Oyuncuya da ekstradan bonuslar içeren bir paket sunularak takıma kazandırılmaya çalışılacak. Rıza Çalımbay’ın bu oyuncuyu çok istediği bildirildi.