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Süper Lig ekibi Kjaer’in veliahtı ile anlaştı

Transferin durgun takımı Osmanlıspor, sonunda harekete geçti. Başkent ekibi, Danimarka U21 Milli Takımı’nın stoperi Andreas Maxsö ile anlaştı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:25
Süper Lig ekibi Kjaer’in veliahtı ile anlaştı

Transferin durgun takımı Osmanlıspor, sonunda harekete geçti. Başkent ekibi, Danimarka U21 Milli Takımı’nın stoperi Andreas Maxsö ile anlaştı.

Danimarka A Milli Takımı için Fenerbahçeli Simon Kjaer’in veliahtı olarak gösterilen 1.90’lık savunma oyuncusunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor. Nordsjaelland Kulübü de resmi internet sitesi üzerinden transferle ilgili “Oyuncumuz Maxsö’ye transfer görüşmeleri yapmak üzere izin verilmiştir” açıklaması yapıldı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:25
  1. Osmanlıspor
  2. adreas maxsö
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