Süper Lig ekibi Kasımpaşaspor'dan flaş forvet transferi

Golcü transferi için kolları sıvayan Kasımpaşa yönetimi, teknik direktör Kemal Özdeş'in raporu doğrultusunda arayışlarına başladı.

Kasımpaşa'nın gündemine daha önce ismi Trabzonspor ve Atiker Konyaspor'la anılan Senegalli golcü Mbaye Diagne 'yi aldığı belirtildi.

Paşa'nın, son olarak Çin’in Tianjin Teda takımında forma giyen Mbaye Diagne ile prensipte anlaştığı, bu transferin imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Tianjin Teda’da bu sezon 17 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, ağları 6 kez sarsarken 4 de asist yaptı.

26 yaşındaki forvet, sağ ve sol kanatta görev alabilirken; Transfermark verilerine göre güncel piyasa değeri: 650 bin euro.

Kaynak:Ajansspor