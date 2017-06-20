Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yıldızı Hakan Balta'yı istiyor

Yeni sezona şampiyonluk ve Avrupa hedefiyle girmek isteyen Antalyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda kadrosuna Salih Dursun, Jeremy Menez ve son olarak Maicon’u transfer eden Antalyaspor, Portekiz Ligi ekiplerinden Porto’da forma giyen İspanyol eldiven Iker Casillas’ı da almak için çalışmalarını sürdürüyordu.



Porto ile sözleşmesi 30 haziran 2017 yılına kadar devam eden tecrübeli eldiven ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkarmayan Kırmızı-Beyazlı yöneticiler Eskişehirspor’da forma giyen Boffin ile anlaşmaya vardı. Belçikalı eldiven bugün ya da yarın imza atacak.



Hakan Balta da gündemde



Antalyaspor, Galatasaray’da forma giyen 34 yaşındaki başarılı stoper Hakan Balta için de girişimlerde bulundu. Antalyasporlu yöneticilerin deneyimli oyuncuyla görüşmelerde mutlu sona oldukça yakın olduğu belirtiliyor. Tarafların anlaşması durumunda Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan oyuncuya kulübün bonservis konusunda sıkıntı çıkartmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.