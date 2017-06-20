İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yıldızı Hakan Balta'yı istiyor

Menez, Maicon, Aydın Karabulut ve Salih Dursun’u kadrosuna katan Akdeniz ekibi, şimdi de Boffin ve Hakan Balta’nın işini bitirdi. İki oyuncuyla da sözleşme imzalanması an meselesi.

20 Haziran 2017 Salı 03:27
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yıldızı Hakan Balta'yı istiyor

Yeni sezona şampiyonluk ve Avrupa hedefiyle girmek isteyen Antalyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda kadrosuna Salih Dursun, Jeremy Menez ve son olarak Maicon’u transfer eden Antalyaspor, Portekiz Ligi ekiplerinden Porto’da forma giyen İspanyol eldiven Iker Casillas’ı da almak için çalışmalarını sürdürüyordu.

Porto ile sözleşmesi 30 haziran 2017 yılına kadar devam eden tecrübeli eldiven ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkarmayan Kırmızı-Beyazlı yöneticiler Eskişehirspor’da forma giyen Boffin ile anlaşmaya vardı. Belçikalı eldiven bugün ya da yarın imza atacak.

Hakan Balta da gündemde 

Antalyaspor, Galatasaray’da forma giyen 34 yaşındaki başarılı stoper Hakan Balta için de girişimlerde bulundu. Antalyasporlu yöneticilerin deneyimli oyuncuyla görüşmelerde mutlu sona oldukça yakın olduğu belirtiliyor. Tarafların anlaşması durumunda Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan oyuncuya kulübün bonservis konusunda sıkıntı çıkartmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 03:27
  1. Hakan Balta
  2. antalyaspor
  3. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık alanında büyük devrim! Artık eczaneden alınabilecek
    1. Sağlık alanında büyük devrim! Artık..
    2. Dünyada en çok mülteci Türkiye'de
    3. Japon devi iflas etti
    4. Galatasaray'ın istediği yıldız..
    5. Yarın akşam Kadir Gecesi
    6. MR odasında korku dolu anlar! Belinden..
    7. Bursaspor'la 3 yıllığına anlaştı
    8. Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı…..
    9. Kastamonu'da rahatsızlanan askerlerin..
    10. Fenerbahçe'ye piyango vurdu
    11. Avustralya'dan Suriye kararı
    12. Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl..
    13. İspanyol basınından flaş Beşiktaş..
    14. Hakan Balta'nın yeni takımı belli oldu
    15. Sabah saatlerinde sır cinayet: 2 ölü
    16. ABD'den Rusya'ya rest! Kendimizi..
    17. Günlerce kral dairesinde kaldı…..
    18. İkiye bölünen bu araçtan sağ çıktılar
    19. Fenerbahçe'de Moussa Sow kararı!
    20. Taşları delip çıkarıyor! Bozulmadan..
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!