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Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yıldızı Tolga Zengin'i istedi

Kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Tolga Zengin’i düşünüyor. Teknik direktör Tamer Tuna, Beşiktaş’tan öğrencisine bizzat teklifte bulunacak.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:48
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yıldızı Tolga Zengin'i istedi

Son olarak Castro ve Nabil Ghilas transferlerini bitiren Göztepe’de 1 numara için bomba bir isim gündeme geldi: Tolga Zengin...

Osmanlıspor’un tecrübeli kalecisi Karcemarskas’ı bitiremeyen Göz Göz, Beşiktaş’ta ikinci kaleci pozisyonuna düşen Tolga Zengin’i listesine aldı. Siyah-Beyazlı takımda Fabri’nin ardında kalan Tolga için bu hafta içi İzmir ekibinin nabız yoklayacağı ifade edildi. Şenol Güneş’in 2 sezon yardımcılığını yapan ve takımda futbolcularla son derece iyi ilişkileri olan Tamer Tuna’nın Tolga’yla görüşerek, “Senin tecrübene ihtiyacım var. Kariyerine oynayarak devam etmek istiyorsan kapım sana açık” diyerek çağrıda bulunacağı ifade edildi.

Stoch da listede

Fenerbahçe’den daha önce orta saha oyuncuları Volkan Şen ve Aatıf Chahechoue’ya talip olan Göztepe’nin, Miroslav Stoch’u da listesine aldığı iddia edildi. Fenerbahçe’de gönderilecekler listesine konulan Slovak sol kanat oyuncusunun Göztepe’ye kiralanması için İzmirli kurmayların temaslara başladığı belirtildi. Stoch’a Göztepe’nin geçen sezon sonunda TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde elediği Eskişehir’in de talip olduğu 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:48
  1. Tolga Zengin
  2. göztepe
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